Donald Trump se burla de Jeff Bezos por su divorcio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se burló del fundador de Amazon, Jeff Bezos, por su divorcio y aprovechó para criticar de nuevo al diario The Washington Post, también propiedad del multimillonario.

“Lamento escuchar las noticias de que Jeff Bozo fue derribado por un competidor cuyos informes, según tengo entendido, son mucho más precisos que los de su periódico cabildero, el Amazon Washington Post. ¡Esperemos que el periódico pronto se coloque en manos mejores y más responsables!”, escribió Donald Trump en Twitter.

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!

