Donde haya abusos en terrenos para Tren Maya habrá expropiación, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes que donde haya abusos en la venta de terrenos para el Tren Maya, tratando de especular con el precio, se va a hacer valer la expropiación por utilidad pública y sólo se indemnizará a precio comercial.

En conferencia de prensa desde Islas Mujeres, en Quintana Roo, el mandatario federal señaló que de los 1,500 kilómetros que recorrerá el ferrocarril, sólo en Playa del Carmen, Cancún y Mérida se han registrado trabas para el avance del proyecto a través de amparos.

“Ya di la instrucción que donde haya esos abusos se va a hacer valer la expropiación con la utilidad pública y se pague la indemnización con el precio comercial, pero no más, porque son ventajosos y están acostumbrados a robar y piensan que como tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared”, lanzó el tabasqueño, quien está en la Península para supervisar los avances del Tren Maya.

“Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya, no son los de Felipe Carrillo Puerto, no son los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí donde hay más dinero para decirlo con claridad, en Playa del Carmen”, expresó.

El jefe del Ejecutivo federal volvió a cargar contra ambientalistas y artistas quienes, dijo, solo sirven a intereses creados que no se oponen a la obra en el fondo sino a su proyecto político.

“Lo que no suena lógico suena metálico, sin embargo, seguiremos avanzando y vamos a continuar realizándolo. Le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente porque se han hecho consultas y se les ha preguntado, a los campesinos, y la mayoría no hemos tenido oposición”, comentó.

Desde que inició el año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a petición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha expropiado alrededor de 429 terrenos en Quintana Roo declarándolos de utilidad pública y la mayoría se encuentran en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.

El último decreto publicado detalla la expropiación de 5 millones 355 mil metros cuadrados, siendo el ayuntamiento de Solidaridad donde el mayor número de inmuebles fueron declarados útiles para el Tren Maya con 112 terrenos.

Le sigue Tulum, donde el Ejército mexicano también tiene prevista la construcción de un Aeropuerto Internacional, con 77 terrenos expropiados; Puerto Morelos con 40 y Benito Juárez, con dos.

El presidente de la República adelantó que el próximo lunes visitará la planta de Alstom-Bombardier, en Sahagún, Hidalgo, para supervisar los avances en la construcción de los convoyes.

