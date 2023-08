¿Dónde se encuentra México frente a la inteligencia artificial? Unesco hará diagnóstico

México ya empieza a hablar de inteligencia artificial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) elaborará un diagnóstico sobre el estado de esta tecnología en el país, mediante el cual el Congreso mexicano obtendrá insights para una eventual regulación y promoción.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre pasado, la inteligencia artificial empieza a abarcar cada vez más espacio en todo tipo de conversaciones.

La Unesco trabajará de la mano con la recién creada Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), un grupo multisectorial que congrega a los sectores público, privado, académico y civil que aspira a diseñar una estrategia nacional de inteligencia artificial para México. La organización es presidida por la senadora Alejandra Lagunes, quien durante el sexenio pasado estuvo a cargo de la llamada Estrategia Digital Nacional de la Presidencia.

“Uno de los ejes de trabajo de la ANIA es el acompañamiento técnico de la Unesco para crear una hoja de ruta que permita realizar un diagnóstico sobre el estado e impacto de la inteligencia artificial en el país y que sea uno de los insumos para futuras líneas de acción. Así México se suma a otros 50 países en el mundo que están respondiendo al llamado mundial de la recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial”, destacó la legisladora.

“Inteligencia artificial desde enfoque ético y no solo tecnológico”

Durante el anuncio hecho en el Senado, la directora general adjunta para las Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, Gabriela Ramos, aseguró que “este es un debate social, no tecnológico”, para destacar la necesidad de abordar la inteligencia artificial no solo desde el enfoque técnico, sino también ético y humano.

“Es un discurso de cómo normamos estas tecnologías para que nos ayuden a construir un mundo donde el bienestar sea la regla y no la excepción”, expuso.

Afirmó que no existe tema en donde no haya un titular relacionado con la inteligencia artificial, y que el mundo está maravillado, pero también preocupado sobre cómo controlar los retos y riesgos, y cómo maximizar lo positivo que pueden tener estas tecnologías.

“Si el crecimiento es exponencial, la capacidad de respuesta de los gobiernos también tiene que ser exponencial, pero no es posible”, destacó durante su presentación de este miércoles.

Detalló que con este diagnóstico México se unirá a 50 países que ya cuentan con un documento similar, como India, Brasil, Holanda, 15 naciones de África y Chile, entre otros. El documento que resulte del diagnóstico servirá para que el país determine “qué tipo de desarrollo institucional necesita. En Europa están mucho más avanzados con sus AI Act. La Unesco no le va a decir a México qué tiene que hacer, pero sí le vamos a acercar las mejores prácticas para que determine cómo avanza”.

Riesgos de la inteligencia artificial

Gabriela Ramos enlistó algunas de las preocupaciones que existen en el mundo sobre el acelerado desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, como derechos de autor, propiedad de datos, privacidad, reconocimiento fácil, sesgo, discriminación, segregación, concentración de mercados, libertades fundamentales, entre otros.

“No solo abarca todos los sectores, sino la profundidad del impacto que está teniendo en todos los rubros”, destacó.

La senadora Lagunes comentó que el mundo está ante “un cambio civilizatorio” que “obliga a parar y preguntarnos si la inteligencia artificial está fortaleciendo nuestras libertades, derechos fundamentales, derecho a la privacidad, libertad de pensamiento, de tomar decisiones, de elegir, nuestro libre albedrío, si fortalece la democracia, la igualdad y la inclusión”.

“Históricamente nos hemos enfrentado a dilemas éticos como la clonación, las armas biológicas o la energía nuclear. La pregunta no es a dónde podemos llegar, sino hasta dónde queremos llegar. Lo que hagamos hoy, o no, afectará la vida de generaciones, lo que hagamos hoy, o no, no podrá deshacerse o hacerse después”, advirtió la legisladora.

Como Ramos, la senadora del PVEM dijo que la discusión no debe ser sobre liderazgo tecnológico, o económico, sino que debe ser social, con el ser humano y su bienestar al centro.

“Estos desarrollos deben ayudarnos a construir sociedades justas y equitativas. Debemos garantizar que se utilice para el bien común y el desarrollo sostenible, con respeto a los derechos y la dignidad humana, la protección del medio ambiente, los valores democráticos y la inclusión social”, expuso.

“Hoy ya existen enormes retos: una alta concentración de los mercados que resulta en una distorsión del mundo. Los desarrollos de inteligencia artificial son principalmente por Estados Unidos o China, hay una falta de diversidad y representatividad cultural, de raza, de lenguas, de género, de ideas”, añadió.

Cortesía: Pexels

Otras preocupaciones que expresó la senadora fueron sobre la calidad de las bases de datos y los sesgos de los sistemas de decisión, la ciberseguridad y la confianza digital, brechas de acceso, inclusión, educación, habilidades digitales y capacidades.

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez, señaló que “en la medida en la que construyamos o no esta infraestructura, no solamente red 5G, redes de fibra óptica, centros de datos, capacidad de cómputo, es que vamos a ver si en el futuro México será un país generador o importador de algoritmos”.

El senador Gustavo Madero agregó que la inteligencia artificial puede exacerbar las “disfunciones civilizatorias” que se tienen hoy, como la violencia, la guerra, la desigualdad, el individualismo o la concentración del poder, y que aumentarán: “Esto es una ola, no se puede parar. En México no nos agarra bien parados, porque no somos un país en el que la ciencia o la tecnología sea un pilar de nuestra cultura”.

