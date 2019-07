Dr. Mario World: Nintendo de nuevo en móviles

Desde que Nintendo incursionó en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles con Super Mario Run, hace casi tres años, la compañía ha sido extremadamente cautelosa de no hacer lanzamientos innecesarios o que pudieran dañar su propiedad intelectual. Sin contar Pokémon GO (ya que realmente fue creado por Niantic, Inc.), Nintendo sólo había desarrollado tres juegos para smartphones, a los cuales finalmente se suma un cuarto: Dr. Mario World, ya disponible para Android y iOS desde el 9 de julio.

Algo curioso es que Dr. Mario World es una inesperada colaboración entre Nintendo y LINE, la subsidiaria japonesa de Naver, el gigante surcoreano de los servicios de internet. Ésta es una versión moderna del clásico juego de puzzle que pone al personaje estrella de Nintendo en el papel de un doctor que debe combatir distintos virus usando cápsulas, que necesitan ser acomodadas como piezas de Tetris. Desde que salió el Dr. Mario original en 1990 para el NES, ésta serie ha contado con cinco entregas para las distintas consolas de Nintendo, y ésta es la primera que no es exclusiva del hardware de la compañía japonesa.

Las mecánicas básicas son las mismas que siempre ha usado la serie, sólo que con objetivos particulares. El objetivo principal es eliminar todos los virus que hay en un escenario, pero contamos con un número limitado de cápsulas, que varían dependiendo del nivel. No existe un límite de tiempo, por lo que podemos detenernos en el momento que queramos para planear cada movimiento. Aunque la costumbre de los juegos tipo Tetris sea el controlar los movimientos de las piezas mediante un pad o joystick, aquí sólo usamos la pantalla táctil del smartphone, que es sorpresivamente cómoda, pues podemos arrastrar las piezas como queremos de forma rápida y exacta. En lo personal no me fue difícil acostumbrarme al cambio, porque he jugado prácticamente todos los juegos e LINE, pero alguien que sólo venga del mundo de las consolas necesitará un momento para ajustarse.

Dr. Mario World tiene toque evidente del estilo de los juegos móviles de LINE, que cuenta con una vasta experiencia haciendo adictivos títulos para smartphone con decenas de millones de descargas. Los videojuegos de LINE, principalmente usan a sus propios personajes (Brown, Cony, Sally, etc.) en sistemas de puzzle accesibles para todo tipo de público, y son siempre gratuitos, pero cuentan con micro transacciones, las cuales son su fuente de monetización. Otros de los elementos de LINE en Dr. Mario World son la música y el diseño de la interfaz de usuario.

Aunque en los primeros niveles podemos elegir si jugar con Mario, Peach o Bowser, más adelante existe la oportunidad de desbloquear o comprar a otros como Luigi, Yoshi, Toad o Baby Bowser. La principal diferencia entre éstos es que cada uno cuenta con una habilidad especial, que puede servir al jugador para terminar un nivel o salir de una situación difícil; como, por ejemplo, eliminar todos los virus de una misma columna, o destruir algunos de forma aleatoria.

Si bien arriba del nivel 30 el juego aumenta considerablemente la dificultad, con la paciencia suficiente es posible seguir jugando sin comprar power-ups con dinero real. De hecho, éste es uno de los juegos free-to-play menos agresivos que he probado. En general Dr. Mario World es una opción rápida y agradable de pasar los ratos muertos sin necesidad de comprometerse con un juego. Aunque desafortunadamente se requiere una conexión a internet en todo momento, es un título bastante recomendable para los amantes de los juegos de LINE y del mundo de Nintendo.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @IrvingPeres

Podcast: El Beastcast

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.