Dudas frecuentes sobre el aguinaldo, ¡aclaradas!

El último mes del año es motivo de alegría por distintas razones. Una de las más esperadas es recibir el aguinaldo que significa una recompensa por tu trabajo, un derecho laboral y una ayuda financiera concreta, por eso conviene tener en claro las condiciones de recibirlo y qué hacer si no tienes lo que te corresponde.

Si no estás seguro sobre si recibirás aguinaldo o no, basta con que seas trabajador para saber que te corresponde. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo lo establece claramente: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual”. El mismo artículo menciona que no es indispensable haber trabajado todo el año para determinada, si tuviste una relación laboral incluso menor a este lapso, te deben entregar la parte proporcional.

Para muchos no queda clara la cantidad que deben recibir como aguinaldo. El monto mínimo que establece la ley es de 15 días si fuiste empleado de esa compañía durante todo el año. Es decir, puedes recibir más pero no menos. Si laboraste menos del año se calcula el equivalente en función del tiempo trabajado.

¿Ves que avanza el mes y no recibes tu aguinaldo? Mantén la calma. La fecha límite establecida legalmente es el 20 de diciembre. Si para ese día no has recibido tu dinero es momento de exigirlo, aunque en el caso de los trabajadores de gobierno se contempla el mes de enero como último momento para saldar el pago del aguinaldo. Se trata de casos extraordinarios en que debe notificarse a los afectados.

El aguinaldo se entrega en dinero, así que no están permitidas otras formas de remuneración. Si te ofrecen un pago en especie, vales, o cualquier otro tipo de retribución, no correspondería al aguinaldo. Si bien existen otras formas de compensación que las empresas dan en estas fechas, no sustituyen al aguinaldo.

El aguinaldo y el 2019

Una de las dudas más frecuentes es ¿qué hacer con el aguinaldo? Quizá no la digamos abiertamente, pero muchos tenemos dudas sobre cómo usar ese dinero extra al final del año. No tener un plan es el mayor riesgo de perderlo sin disfrutar las oportunidades que ofrece.

¿ Cuánto gastar ? Como con cualquier ingreso, lo ideal es no gastar todo. La época es tentadora para usarlo y salir al paso, pero sé firme. El inicio de 2019 implica gastos importantes, además si acumulas intereses en la tarjeta de crédito las deudas serás más caras y comienza el alza de precios por los ajustes en insumos básicos y salarios, entre otros. Piénsalo así: en enero este dinero valdrá un poco menos y si gastamos todo, será más difícil adaptarnos a los cambios.

En México la costumbre de ahorrar no es tan fuerte como la tradición de celebrar en grande. Solo el 38% de los adultos en México tienen una cuenta de ahorro, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). No acostumbramos reservar una parte del sueldo para ahorro, mucho menos aprovechar un ingreso extra, como el aguinaldo.

Pensar en el ahorro útil no solo es imaginar una emergencia, sino diseñar una estrategia para ese dinero, por ejemplo, usarlo para tus próximas vacaciones de verano, justo cuando tu sueldo ya va casi empatado con tus gastos. La decisión de cuánto dejar a ahorro para el futuro es tuya.

El aguinaldo es un derecho laboral que, si usas adecuadamente, será de gran utilidad. Si eres empleado, no lo recibes antes del 20 de este mes y tu empresa no responde, acude ante la Procuraduría local de la Defensa del Trabajo. Administra este ingreso de la forma que te parezca más adecuada y disfruta de todas las emociones que trae consigo el fin de año.

