Dueño del Inter de Miami dice que negoció más de cuatro años con Messi para llevarlo a EU

Jorge Mas, dueño del Inter Miami, aseguró que empezó a negociar con el entorno de Lionel Messi para llevar al astro argentino al Inter Miami “hace cuatro años y medio”, y que prometió al padre del futbolista, Jorge Messi, que brindaría a su hijo la oportunidad “de cambiar el deporte en un país”.

“‘Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque va a poder cambiar un deporte en un país’, y eso se da en muy pocas oportunidades a un atleta. Mantuve la comunicación con Jorge constantemente, fueron cuatro años y medio de convencer a Lionel y que decidiera con su familia”, afirmó Jorge Mas en una entrevista publicada este martes por la revista El Club del Deportista, al repasar el histórico fichaje cerrado el pasado 7 de junio.

“Yo nunca perdí la fe. Yo estaba convencido de que Lionel Messi iba a llegar a Miami. Pasé mucho tiempo conversando con Lionel hablando de Miami, de familia, de su futuro y veía que existía una gran posibilidad de poder, después del Mundial, en enero o febrero cerrar algo”, prosiguió.

Mas comparó la llegada de Messi a Estados Unidos con los fichajes del brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ por el Cosmos de Nueva York y el británico David Beckham por Los Ángeles Galaxy.

“Siempre aspiré a fichar a Leo Messi. Todo el mundo me decía que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami. Y en 2019 organicé una reunión con Jorge Messi. David Beckham y yo le explicamos a Jorge durante tres horas el proyecto y ahí fui a vender el concepto de Miami”, dijo.

“Yo veo la historia del fútbol en América con tres fechas importantes: Pelé en 1972 a Cosmos, la llegada de Beckham a Los Ángeles y la de Messi a Miami”, agregó.

Entre sus próximos objetivos, Mas pretende dar a Messi la oportunidad de tener una ceremonia de despedida del Barcelona, algo que no ha podido tener cuando dejó el club español en 2021 para fichar por el París Saint Germain.

“La salida de Messi de Barcelona no fue a gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido”, aseguró.

El dueño del Inter Miami celebró además el crecimiento de la MLS registrado tras la llegada de Messi.

“La MLS es otra. Cada vez que jugamos fuera de casa están los estadios llenos. El recibimiento a Lionel ha sido extraordinario. El partido en Nueva York, con casi 30,000 aficionados, el 80% gritando el nombre de Messi, había camisetas albicelestes y rosadas del Inter Miami… Me chocó, yo no esperaba eso”, afirmó.

Y ver el impacto que ha tenido Lionel, cómo va elevando el interés en la liga y cómo el mundo ahora pone sus ojos sobre la liga americana. Va a haber un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS”, concluyó.

