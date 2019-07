Ebrard asegura que medidas de EU no vuelven a México ‘tercer país seguro’

El canciller Marcelo Ebrard expresó que el gobierno mexicano no está de acuerdo con la nueva medida anunciada por Estados Unidos para limitar el otorgamiento de asilo; además de que señaló que esto no lo convierte en “tercer país seguro” de manera unilateral.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que para eso México debe estar de acuerdo y que se ha dejado en claro que no se entrará en dicha negociación sin contar con el aval del Congreso. No obstante, señaló que la medida anunciada por el gobierno de Trump no es una violación al acuerdo bilateral sobre migración.

Estados Unidos anunció la mañana de este lunes que comenzará a aplicar mañana martes una nueva regulación migratoria que impedirá a los solicitantes de asilo que crucen la frontera con México ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en un tercer país.

Ebrard habló sobre esta disposición de Washington, pero dijo que no afectará a México y que mantendrá su política en pro del refugio a quienes temen por su vida en sus países de origen.

“México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio”, dijo Ebrard en conferencia de prensa.

Por otra parre, Ebrard aseguró que hasta ahora no hay reportes de mexicanos deportados desde EU, en el marco de las redadas lanzadas por el gobierno de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, dijo que la norma provisional establecería un nuevo estándar para los inmigrantes al imponer más restricciones o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que solicitan asilo en Estados Unidos.

Con información de Notimex y Reuters.