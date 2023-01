Ebrard descarta extradición inmediata de Ovidio Guzmán a EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que Ovidio Guzmán sea extraditado inmediatamente a Estados Unidos. Además, aseveró que en la detención no participaron agentes del país vecino.

El canciller señaló que si bien desde 2019 hay una solicitud de detención y extradición del presunto líder de “Los Menores”, grupo criminal afín al Cártel del Pacífico, Estados Unidos debe seguir el procedimiento establecido en las leyes, es decir, ésta no puede ser inmediata.

“Hay una solicitud de extradición que tenemos registrada de 19 de septiembre de 2019 y esa es una solicitud de detención provisional y luego se hace el procedimiento de extradición. Sí está presentada (la solicitud) y me eventualmente, me imagino, que presentarán elementos”, informó.

Tras celebrarse el 135 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México-Japón, Ebrard reiteró que en caso de extraditar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, antes Estados Unidos debe seguir el procedimiento establecido en México, por lo que esto no se puede hacer ni hoy ni mañana. Además, recordó qué hay un proceso legal en México contra Ovidio Guzmán.

“Hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana. Se tendría que presentar el día de hoy ante las autoridades. No podríamos extraditarlo o proceder a extraditarlo en estas circunstancias el día de hoy o mañana o pasado. No se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que la ley nos impone”, comentó.

Al ser cuestionado si la detención de este joven en Culiacán, Sinaloa, era un “regalo” para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien vendrá a México la próxima semana a la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el canciller lo negó.

“No tienen que ver, porque este operativo se mantuvo en reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo consulta política de gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación política y la Cumbre. De otra manera, lo tendría claro que sí sería. Algún tipo de intercambio no lo hay”, comentó Ebrard.

