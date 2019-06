Ebrard tropieza en primera plática por aranceles y migración

Reuters. – Funcionarios mexicanos y estadounidenses no habrían llegado a un acuerdo el miércoles en Washington para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a todos los productos de México, dijo la televisora estadounidense CNBC que citó a NBC.

El presidente Donald Trump dijo que se había progresado en las pláticas, pero que no resultaba suficiente.

“Las discusiones sobre inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado este día. Se está progresando, pero no lo suficiente! Los arrestos fronterizos de mayo son de 133,000 debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder ante la reforma migratoria. Promover…”, dice un mensaje de Twitter.

