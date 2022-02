Por conflicto en Ucrania, extitular de Economía pide prepararse a usar reservas de combustible

Por conflicto entre Ucrania y Rusia, el diputado y exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo, advirtió que México debe estar preparado para utilizar sus reservas de combustibles de ser necesario.

“Implica -primero- ser claros de que tenemos reservas aún y cuando sean en materiales fósiles, y eso tenemos que estar listos si es necesario utilizarlas, y creo que es fundamental. Dejar claro que hay elementos alternativos que no necesariamente son autosuficientes para mantener el aparato andando. Tener proyecciones muy claras de lo que está pasando con el equilibrio de precios”, dijo Guajardo.

En conferencia, el legislador señaló federal que el no haber dado la capacidad a la industria petrolera nacional de poder explotar las grandes reservas de gas que hay en el norte y de habernos “tardado tanto en generar lineamientos específicos”, México tiene en una situación de dependencia en materia de gas.

El exsecretario federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto recordó que el gas viene de Texas, Estados Unidos, lo que tendrá implicaciones por el conflicto.

“El gas es comprimible y viaja en buques, por lo tanto los impactos internacionales van a ser claros y definidos. Eso nos lleva a un análisis de uso racional de un recurso y tiene que haber una definición estratégica por parte del gobierno mexicano sobre ese futuro próximo que puede ser inminente, dijo el priista.

En compañía del coordinador de los diputados Rubén Moreira, Guajardo señaló que tecnología y las nuevas condiciones a nivel mundial cambian la naturaleza de los conflictos.

“Lo que pasa hoy es que los efectos a través del nuevo reto de las tecnologías van a ser mucho más severos para la economía global, y más que estarnos preocupando de un escalamiento armamentista, creo que a las grandes potencias les ha quedado perfectamente claro que el uso de capacidades nucleares es simplemente el fin de la civilización como la conocemos”, dijo.

A su vez, la diputada Blanca Alcalá dijo que quizá las primeras consecuencias que dejará este conflicto es en los temas energéticos, en la industria armamentista y en migración, ya que -en este último punto-se puede dar una ola de migración y de refugiados a Europa Occidental por los desplazamientos en Ucrania.

“La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) seguramente y sus integrantes tendrán que incrementar sus presupuestos al respecto, y bueno, estamos frente a la realidad de que concluya una nueva configuración geopolítica en lo que implica Europa del Este. Sabemos de los antecedentes de lo que esto ha representado, primero en Crimea, y hoy pues es muy sensible lo que esto representa”, mencionó la exembajadora de México en Colombia.

La priista comentó que otras de las consecuencias en México será en temas económicos y en temas relacionados con el gas.

“No podemos olvidar que muchos de nuestros insumos siguen siendo a partir de la importación del gas, y que en ese sentido pues hoy se vendrá a acrecentar probablemente la escalada de inflación que hemos tenido ya desde el año pasado”, declaró.

En tanto, el diputado Rubén Moreira señaló que el canciller Marcelo Ebrard debe ser más firme en la postura de México frente al conflicto de Ucrania-Rusia, y señaló que la no intervención de México es no meterse en la vida interna de los países, “pero eso no quiere decir no condenar que un país agreda a otro”, dijo.

Mencionó: “Nos gustaría que fuera más firme el señor Canciller, mucho más firme, y dijera: condenamos la invasión de un país sobre otro, en los términos de su capacidad militar, por ejemplo; condenamos las guerras, eso tiene que quedar claro”.

