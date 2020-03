Consulta sobre Constellation Brands, una emboscada a la inversión: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que la consulta sobre la planta cervecera de la estadounidense Constellation Brands en Mexicali, que se canceló, es una decisión que afecta a la economía del país.

“Un puñado de personas no puede decidir el futuro de una inversión de miles de millones de dólares. De lo contrario seguiremos cayendo en los índices de confianza de inversión extranjera directa”, dijo en un comunicado la Coparmex.

De acuerdo con la Confederación, en el ídice AT Kearney el país descendió ocho lugares, colocándonos en el último lugar.

“En este caso, con la consulta popular sobre Constellation Brands, no ha respetado la aplicación del marco legal vigente, ni ha trabajado por lograr una vida con mejores oportunidades para las familias mexicalenses”, dice el documento.

La Coparmex dijo que hará “todo lo que está en nuestras manos para no permitir que se gobierne con políticas que no generan desarrollo ni abonan a un México más equitativo. Actuaremos asimismo para que el Gobierno Federal no haga más severos los efectos de la crisis tomando decisiones erróneas”.

La consulta del @GobiernoMX sobre #ConstellationBrands debe ser anulada. La responsabilidad directa es del Presidente @lopezobrador_ . La decisión es simple: ¿A favor o en contra del empleo, la inversión y el crecimiento? Estaremos atentos. https://t.co/k4m9rerPBx — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) March 23, 2020

La negativa del gobierno de permitir a Constellation Brands ubicar su planta en Mexicali, es una señal muy grave que esta administración envía.

“A los posibles inversores muestra un marco normativo débil, manipulado por intereses políticos y populistas que brindan poca confiabilidad en el gobierno. En el mundo empresarial, la confianza es tan importante como en la vida privada. Cuando se pierde es muy difícil volver a recuperarla”, dice el documento.

