Economía crecería este año solo 0.9% pero sin recesión: IMEF

Notimex.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estimó que la economía mexicana registrará este año un débil crecimiento de solo 0.9 por ciento, el cual sería su menor nivel para un inicio de gobierno en los últimos tres sexenios, pero sin un escenario “catastrófico” o recesión.

El presidente del IMEF, Fernando López Macari, precisó que si las calificadoras siguen bajando la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera pierde el grado de inversión, se agravaría el entorno económico del país, por lo cual hizo un llamado para generar condiciones de certidumbre para el sector privado.

El integrante del Comité de Indicador IMEF, Federico Rubli, advirtió a su vez en rueda de prensa que si Pemex pierde el grado de inversión habría un colapso que pudiera provocar otros eventos que afectarían a la economía, por lo cual el gobierno federal debe centrarse en solucionar los problemas que enfrenta la empresa petrolera.

“Vemos condiciones difíciles y débiles, pero de ninguna manera una crisis que esté a la vuelta de la esquina, salvo que se diera la degradación de Pemex a pérdida de grado de inversión, ese sí pudiera ser un colapso que desencadenaría toda una serie de otros eventos, por eso una de las prioridades inmediatas del gobierno es enderezar la situación de Pemex y evitar a toda costa que las calificadoras den ese paso”.

Al presentar los resultados del Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM), informó que en junio de 2019 el Indicador Manufacturero bajó 0.2 puntos, al ubicarse en 49 unidades, mientras el Indicador No Manufacturero disminuyó 1.0 puntos, para que dar en 47.7 unidades.

Así, los los indicadores muestran signos de debilidad y desaceleración, afectados por las condiciones de incertidumbre prevalecientes tanto fuera como dentro del país, que llevan al IMEF a estimar un crecimiento moderado de entre cero y 0.5% en el segundo trimestre de 2019, tras la contracción de 0.2% entre enero y marzo.

“A como están ahora las cosas, el crecimiento económico para 2019, adelantándome un poco, estaríamos pensando que tasas de crecimiento anual de 0.9, 0.8% parecería ser en estos momento lo indicado, no es por debajo de cero, pero si es un crecimiento muy débil”, agregó Rubli, al precisar que el IMEF no prevé un escenario catastrófico o una recesión para México.

López Macari recordó por su parte que los ejecutivos de finanzas anticipaban que 2019 sería de menor dinamismo por la natural curva de aprendizaje del nuevo gobierno, como ha ocurrido en lo últimos cuatro sexenios, pero se han presentado una serie de factores externos como internos que han afectado y contribuido a que dicha curva sea más pronunciada en su parte descendente.

Esto ha llevado a que el IMEF recorte su pronóstico de crecimiento para 2019, de una estimación inicial de 1.8%, a su proyección actual de 1.2%, y una revisión preliminar a la baja de entre 0.8 y 0.9%.

El presidente del organismo insistió en que una nueva baja en la calificación de Pemex, que la llevaría a perder el grado de inversión y a contaminar la nota soberana de México, podría complicar más el escenario de la economía nacional, pues obligaría a los fondos de inversión que han invertido en el país a liquidar sus tenencias en bonos de la petrolera e invertir en otros países.

Por ello, dijo, los ejecutivos de finanzas insisten en su llamado a generar condiciones de certidumbre para el empresariado y los capitales, pues en México la inversión privada representa 85% de la economía, por arriba del 65% de Brasil.

“El país no se puede mover sin la iniciativa privada, México no puede crecer si no va de la mano de la iniciativa privada, y la iniciativa privada requiere de certidumbre para lograrlo”, subrayó.

