En medio de los retos económicos que atraviesa México a causa de la pandemia de Covid-19, se le agregará al menos 12 millones de personas que incursionarán en la pobreza, de acuerdo con una estimación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Ante esto Carlos Salazar, presidente del CCE, recomendó que para que el país crezca es necesario que se invierta al menos el 25% del PIB al año para crecer al menos al 4% anualmente.

“Históricamente no hemos logrado invertir por arriba del 20 o 21% del PIB, necesitamos cuatro puntos adicionales. El sector público no lo hace porque la inversión se convierte en el colchón de ajuste; cuando se necesita más gasto corriente se baja la inversión”, criticó Salazar en conferencia de prensa de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

A pesar de reconocer que México había mantenido un crecimiento anual de 2.5% del PIB, aseguró que la economía mexicana debería estar creciendo el 6% o 7% al año, sin embargo se enfrenta a retos como la corrupción y las malas decisiones.

“Necesitamos un ambiente sano para la inversión, donde no haya certeza, donde no haya reglas claras, donde no haya incentivos a que todo el mundo nos formalicemos y respetemos las reglas; las cosas no van a funcionar”, explicó el presidente del CCE.

De igual forma, recomendó que el cambio constante de reglas del juego, refiriéndose a las reformas políticas requieren ser discutidas con la población mexicana.

Te puede interesar: Prohibir outsourcing encarecerá operación de empresas: Coparmex

“México no puede lograr mejores niveles de bienestar si no crece y no puede crecer si no invierte y para invertir necesitamos alcanzar tasas muy superiores a las que hemos alcanzado en el pasado”, enfatizó Carlos Salazar.

Por otro lado, aconsejó aprovechar que México es un gran país exportador, que exporta niveles superiores a los 400,000 millones de dólares (mdd), cifra que no es igualada ni juntando a todos los países de América Latina.

“La mala noticia es que solo el 28% tiene contenido nacional, si ustedes compran un producto chino tiene entre 80 y 90% de su país”, agregó Salazar.

Ante esto llamó a aprovechar el T-MEC, con el fin de agregarle valor a las exportaciones para que pueden ser un elemento que sustituya las importaciones que Estados Unidos y Canadá hacen de China.

De igual forma, criticó que el sector público siempre esté preocupado por las próximas elecciones, lo cual hace que en lugar de enfocarse al largo plazo, se piensa en qué pasará en la coyuntura.

“Vivimos siempre en la coyuntura y cuando estamos en la coyuntura no podemos salir y tomar decisiones que puedan ser mucho más trascendentes”, explicó Salazar.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado