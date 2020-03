83 Convención Bancaria | Herrera da la receta para que coronavirus impacte menos que AH1N1

El coronavirus Covid-19 puede tener menor impacto en la economía mexicana de lo que tuvo hace 11 años el brote de influenza AH1N1 si se toman medidas no precipitadas y apegadas a las indicaciones de la autoridad sanitaria, indicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Entrevistado durante la 83 Convención Nacional Bancaria en Acapulco, el funcionario destacó que los sectores más afectados entonces por la enfermedad fueron el comercio y el turismo.

“Lo que hay que actuar es de manera cuidadosa y no precipitada. Nosotros tenemos una lección muy clara que fue el AH1N1. El impacto económico no fue dado tanto por la enfermedad sino por las medidas contra la enfermedad y hubo decisiones de cerrar sectores que no fueron tomadas por la Secretaría de Salud.

“Cuando se pronunció para el cierre de las escuelas, la mayor parte de ellas ya habían cerrado por decisiones de los organismos educativos, que con todo respeto, no son médicos. Aquí las decisiones de qué cerrar las deberá marcar el sector salud”, indicó.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la epidemia en el país tuvo un costo total de 127,359.4 millones de pesos, incluyendo las pérdidas y los gastos adicionales que provocó. Según el mismo documento, los sectores de comercio y turismo concentraron el 73.1% de los costos por pérdidas generados por la enfermedad.

Entre 2009 y 2010, según cifras de la SS, en México se confirmaron más de 72.5 mil casos y fallecieron 1,316 personas. Actualmente se han registrado 12 casos de personas infectadas pro coronavirus en el país, todos ellos importados, contrastó el secretario.

Herrera también anticipó que el retraso con que la enfermedad ha llegado a México permitirá tomar decisiones menos precipitadas para contener la enfermedad.

“Tenemos una ventaja: que el coronavirus está llegando con un rezago a México, por lo tanto, nos permite ir organizando mejor las respuestas de las políticas públicas”, indicó.

Destacó que hay coordinación en tres ejes: internacional, especialmente con los países del G-20; con la Secretaría de Salud para conocer las medidas que se vayan a tomar para contener la propagación de la enfermedad; y con el Banco de México para conocer las medidas financieras más adecuadas.