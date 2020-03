Hacienda tiene un plan para evitar que el COVID-19 infecte la economía

Pese a que existen cinco casos confirmados de personas infectadas con la cepa COVID-19 del coronavirus en México, todavía es una incógnita para el gobierno federal si la enfermedad se va a expandir en todo el territorio así como sus efectos en la economía mexicana.

Sin embargo, las autoridades hacendarias del país ya preparan un plan para mitigar el impacto que pueda generar esta emergencia sanitaria mundial que se enfoca en acelerar los procesos de licitaciones gubernamentales con el objetivo de impulsar la inversión pública.

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que para el primer semestre del año se espera que “prácticamente todo el presupuesto quede contratado”.

TAMBIÉN LEE: Inversión pública, la vacuna de la economía mexicana en contra del coronavirus

“Usualmente el presupuesto tiene una estacionalidad muy clara en el año, sobre todo el gasto de inversión se inicia preparando en enero y febrero las licitaciones, las cuales están fallando en marzo y abril y se empiezan a hacer las contrataciones por ahí de mayo y junio y el gasto entonces está cargado hacia la segunda mitad del año”, explicó Herrera ayer durante un encuentro con medios de comunicación.

Para concretar este objetivo todas las dependencias federales están coordinadas con el sector privado que encabeza proyectos de infraestructura, señaló Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, en este mismo encuentro.

“Al elefante reumático y anquilosado (que es el gobierno federal) lo tenemos que convertir en un caballo de carreras, no podemos aceptar burocracias, estamos en emergencia nacional, no podemos estar con que el permiso salía o no salía, el gabinete está cerrando filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado que por trámite ya está aceptado, no podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia nacional e internacional”, apuntó Romo.

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, reconoció el jueves pasado en un evento público que la tensión por el coronavirus en los mercados financieros sigue al alza por las implicaciones que pudiera tener en la economía mundial, como una mayor aversión al riesgo, disminución de inversiones y hasta en las monedas.

TAMBIÉN LEE: Fed baja de emergencia tasas de interés para proteger economía del coronavirus

En opinión de Herrera el impacto económico que se genera en casos de emergencias sanitarias está relacionado no tanto a los efectos en la salud de la población sino a las medidas de política pública que se establecen y recordó las acciones del gobierno de Felipe Calderón durante la epidemia de influenza H1N1.

“Mi participación en el G20 enfatizó que debería de haber una especie de protocolo que fuera coordinado entre los distintos estados y sobre todo con la OMS para determinar cuándo y en qué momento son las medidas que se deben de tomar”, detalló el titular de Hacienda.

Suficiencia de recursos en Salud

Otra medida de prevención por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfoca en asegurar que la Secretaría de Salud cuente con los recursos necesarios para enfrentar la posible expansión del virus a más personas.

“Estamos en coordinación para saber cuáles son los equipamientos y materiales de curaciones que pudieran necesitar de carácter extraordinario, estamos instruyendo en la oficialía ­mayor que coordine estas labores y las puedan realizar”, explicó Herrera.

En especial se buscará contar con la cantidad suficiente de ventiladores respiratorios, toda vez que en la emergencia provoca por el virus H1N1 se registró un “pequeño cuello de botella” con el número de estos aparatos.

“Estamos haciendo es un corte de la demanda potencial que se requerirán en este tipo de medicamento y suministro”.

Lee: Coparmex alerta sobre impacto en economía mexicana por coronavirus