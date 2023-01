Economía Latam: incertidumbre tras embate de la inflación en 2022

PAÍS 2021 2022

Argentina 50.90% 94.8%

Bolivia 0.90% 3.12%

Brasil 10.06% 5.79%

Colombia 5.62% 13.12%

Costa Rica 3.30% 7.88%

Cuba 77.3% No disponible

Chile 7.20% 12.8%

Ecuador 1.94% 3.74%

El Salvador 6.11% No disponible

Guatemala 3.07% 9.2%

Honduras 5.32% No disponible

México 7.36% 7.82%

Nicaragua 7.21% No disponible

Panamá 1.6% No disponible

Paraguay 6.8% 8.1%

Perú 6.43% 8.56%

R. Dominicana 8.5% 7.83%

Uruguay 7.96% 8.29%

Venezuela 686.4% 305.7%