Nahle justifica freno de la CRE a permisos para gasolineras

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, justificó los frenos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para aprobar permisos vinculados al sector gasolinero.

La funcionaria dijo que la reforma energética del gobierno priista de Enrique Peña Nieto permitió que las marcas privadas participaran en México, pero en lugar de invertir y construir nuevas estaciones, buscaron reconvertir aquellas bajo la franquicia de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Frenamos un poco porque pusimos orden, ya que algunos gasolineros brincaban de Pemex a otras marcas sin avisar a la CRE. Al momento que no le avisan a un órgano regulador se crea un desorden en el mercado”, declaró la encargada de la política energética durante un mensaje virtual ante la Academia de Ingeniería México.

La ingeniera química recordó que Pemex ha perdido casi 4,000 gasolineras frente a marcas privadas, pues hoy solo 8,500 estaciones visten sus colores desde las 12,300 que los usaban antes de la apertura del sector.

En agosto de este año, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló que existían 229 solicitudes de empresas sin resolución para la venta de combustible, por parte del organo regulador coordinado en materia energética.

“Como Pemex es una empresa es muy grande, (las autoridades pasadas) dijeron ‘tenemos que reducirla para que entre más gente al mercado y tiene que sacrificar’. Nosotros no estamos de acuerdo, tenemos una empresa del estado que hay que fortalecerla”, declaró Nahle.

Sener dijo que hubo una regla que “no es constitucional” de asimetría en contra de Pemex para que otros jugadores entraran al mercado gasolinero.

La representante del gobierno se refiere a la desregulación de las ventas mayoristas para que Pemex ofrezca descuentos a sus clientes, aplicada por la CRE en diciembre de 2019.

“Se le quitó la asimetría que tenía la CRE porque incluso los permisionarios que estaban con Pemex, podían abandonarla cuando quisieran con una determinada marca, pero no podían salirse de igualmente porque los contratos (con marcas privadas) son más rígidos”, señaló.

Aunque dijo que el gobiero quiere que hayan más inversiones privadas, Nahle advirtió que los nuevos actores deben construir más gasolineras.

Respeto al T-MEC y menos burocracia petrolera

Sobre las cartas de grupos de presión energéticos dirigidas al gobierno estadounidense, en las que han advertido riesgos para las inversiones de empresas por parte del gobierno mexicano, Nahle dijo la administración actual es incapaz de meterse en la política energética de Canadá y Estados Unidos.

“Con los dos gobiernos de Donald Trump y Justin Tradeau ha habido buena comunicación, hablando de colaboración”, declaró.

La funcionaria recordó que el capitulo 8 de energía lo reservó México, aunque estaba sobre la mesa una inferencia donde se tenía una continuidad en el desgaste del sector energético hacia las empresas estatales y el control del gobierno.

“Lo aceptaron, quedó resumido a que México queda resguardada su sobernía de acuerdocon la constitcuión

Sobre el capítulo 22 y 14 del acuerdo comercial, que habla sobre el respeto a los inversionistas, la secretaria declaró lo siguiente:

“Creo que hoy más que nunca tienen confianza porque sabemos decir sí, pero también sabemos decir no. Un inversonista debe tener la certeza de su inversión, de lo que va a producir y despachar, no vender algo que el día de mañana genere un desbalance y llegué con una buena intención y hay un gobierno que no cede”.

También tomó el caso de los contratos petroleros a los que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) redujo la burocracia de siete meses a solo 30 días, además de dar prórrogas a todas los operadores que las solicitaron ante la emergencia sanitaria por covid-19.