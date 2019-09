¿Efectivo, contratar seguro de auto por internet?

¿Aún no tienes un seguro de auto o acaba de vencer el anterior? Quizá ya estás imaginando todas las horas perdidas para renovarlo. Como toda contratación, puede ser desgastante, pero gracias a internet no tiene que ser una tortura. Aunque posiblemente no te inspire confianza, vamos a analizar más a detalle esta opción.

Muchas personas han contratado sus seguros – no sólo de auto- a través de este medio de forma exitosa. Si no lo has hecho, quizá debas conocer las diferencias frente a un proceso tradicional donde acudes con un agente de seguros. También existen riesgos y no los podemos dejar de lado. Consideramos ambas caras para que elijas lo que más te convenga.

Una de las ventajas más evidentes de contratar un seguro de automóvil en línea es que no será necesario desplazarte. Basta con que tengas una computadora o dispositivo con acceso a internet y el tiempo necesario para revisar las descripciones.

Entre las desventajas está que el proceso lo harás solo. Quizá surjan dudas y, a diferencia de un proceso tradicional no habrá un asesor, pero no hay que entrar en pánico, porque existe soluciones. La función de un comparador en línea es mostrarte distintas opciones adecuadas a tus necesidades, y ésta puede ser una alternativa eficaz para asesorarte.

Si decides usar un comparador te pedirán algunos datos. Sobre tu vehículo te preguntarán detalles como la marca, el modelo y el año. En cuanto a tu información personal será necesario que dejes tu edad y dirección (al menos el código postal), además de los datos de contacto como nombre, teléfono y correo electrónico.

El costo de la póliza, que es el contrato en que se especifican las condiciones de tu seguro, depende de del nivel de riesgo: es más probable que alguien joven sufra un accidente, también hay modelos de auto más propensos a ser robados y zonas con peligros específicos como inundaciones o robo. Es por eso que se te pide esa información.

Ya sea que uses un comparador o accedas directamente al sitio web de tu aseguradora de confianza, el proceso será rápido. Toda la conversación que tendrías con un agente de seguros se reduce a unos cuantos minutos desde internet. El ahorro no es únicamente un asunto de tiempo. El agente cobra una comisión cuando adquieres el seguro, así que, de hacerlo por internet, el costo operativo es casi cero, y probablemente tengas acceso a descuentos especiales ya que la empresa gasta menos en el proceso.

El pago es la parte que más desconfianza genera a muchos. Así se trate de un seguro de responsabilidad civil, el más sencillo y de menor costo, la red llega a ser intimidante. En este caso lo recomendable es recurrir únicamente a sitios seguros. Reconocerlos no es tan difícil. Si accediste a un comparador este te mostrará las opciones que considere seguras. Si preferiste entrar directamente a la página confirma que sea el sitio oficial y que la dirección, al momento de realizar la operación, comience con “https:”, esto significa que estás en un sitio protegido.

Otra de las ventajas al contratar un seguro de auto en línea es que la protección se activa mucho más rápido. Cuando lo contratas de forma tradicional hay algunos momentos muertos antes que comience a funcionar el seguro. Si tuvieras un accidente al conducir para entregar los documentos tu vehículo no estaría protegido porque aún no se ha completado el proceso.

Incluso cuando ya has cumplido con tu parte pasará algún tiempo para que comience a ser efectivo. Cuando contratas un seguro a través de internet comienza a funcionar a partir del momento en que terminas el registro. En algunos casos por cuestiones administrativas es válido cuando comienza el siguiente día, pero si contrataste a las 8 pm, por ejemplo, pasarán únicamente 4 horas antes que comience el periodo de protección de tu vehículo.

Los procesos por internet están pensados para ser ágiles y claros. Si te surgen dudas siempre tienes la opción de pedir ayuda, dependiendo de la aseguradora podrás hacer esto por teléfono o a través de un chat, bien vale la pena tomar el riesgo.

