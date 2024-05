Ejército estadounidense está utilizando armas láser en la batalla de Medio Oriente

El ejército de Estados Unidos ha invertido decenas de miles de millones de dólares durante medio siglo en la investigación y el desarrollo de armas de energía dirigida. Ahora, de hecho, los está usando en la batalla.

El Ejército ha utilizado láseres para derribar drones hostiles en el Medio Oriente, dijo recientemente a Forbes Doug Bush, jefe de adquisiciones del Ejército . Es la primera vez que el Departamento de Defensa reconoce que se han utilizado tales armas en combate.

“Han funcionado en algunos casos”, dijo Bush. “En las condiciones adecuadas, son muy eficaces contra determinadas amenazas”.

Se negó a detallar las armas utilizadas, pero una parece ser un sistema llamado P-HEL. Se basa en el láser Locust del contratista de defensa BlueHalo, un dispositivo cuadrado montado en una plataforma para defensa en sitios fijos que se controla con un controlador de juegos Xbox. El arma está diseñada para descargar un rayo láser de 20 kilovatios de potencia relativamente baja que derrite un punto crítico de un dron en segundos, tirándolo del cielo.

En noviembre de 2022, el Ejército comenzó a utilizar el primer P-HEL en el extranjero, con una segunda unidad desplegada este año, según BlueHalo , lo que lo convierte en el primer “sistema importante de armas láser” que se implementa operativamente, dijo a Forbes el director ejecutivo Jonathan Moneymaker . Pero nunca antes se había confirmado su uso en batalla.

Moneymaker dijo que Locust ha tenido un número “significativo” de enfrentamientos exitosos en los que ha quemado drones del cielo. “No en monos, ni en dos”, dijo.

Es un hito para el Pentágono, que está discutiendo los costos del combate aéreo no tripulado, donde el precio de la defensa a menudo excede con creces el de la ofensiva. Los misiles de defensa aérea estadounidenses cuestan aproximadamente el doble que los misiles ofensivos, y la disparidad es aún peor con los drones baratos que han proliferado en Medio Oriente y en la guerra entre Rusia y Ucrania. En el Mar Rojo, los buques de guerra estadounidenses que defienden a los buques de carga de los ataques de los militantes hutíes de Yemen durante los últimos seis meses han utilizado misiles de 2 millones de dólares para derribar drones de 2.000 dólares.

Las llamadas armas de energía dirigida, como los láseres y los sistemas de microondas de alta potencia, que utilizan radiación electromagnética para freír los componentes eléctricos de sus objetivos, son muchísimo más baratas. Su costo por disparo oscila entre 1 y 10 dólares por el combustible diésel necesario para generar la electricidad que los alimenta, según un informe de la GAO de 2023.

Otro beneficio de las armas láser: el sigilo. Los rayos suelen ser invisibles y silenciosos. Los defensores de un esfuerzo por probar un láser en una cañonera AC-130 de operaciones especiales de la Fuerza Aérea promocionaron la posibilidad de poder desactivar los motores de los vehículos y los equipos de comunicaciones sin que el enemigo lo supiera. (El programa fue cancelado esta primavera después de años de retrasos).

Los pequeños drones son un objetivo más fácil para la incipiente tecnología en comparación con los misiles y los aviones de combate tripulados, ya que son relativamente lentos y vuelan a bajas altitudes.

Pero los sistemas de armas láser son caros de construir. Los primeros prototipos de P-HEL costaron 8 millones de dólares cada uno, dijo el ejército a Forbes ; Los prototipos de un sistema montado en vehículos con un láser más potente de 50 KW llamado DE M-SHORAD han costado 73 millones de dólares. Se trata de una inversión costosa dados los numerosos y costosos programas de modernización que compiten por el presupuesto de 825.000 millones de dólares del Pentágono.

“Es realmente difícil para el Ejército permitirse un sistema de energía dirigida que cueste tanto como un F-35”, dijo Bush, quien espera que los precios bajen a una cuarta parte del precio promedio del avión de combate furtivo de 82,5 millones de dólares.

La actual generación de prototipos láser también se enfrenta a dudas sobre su eficacia. Los láseres se ven obstaculizados por tormentas de arena, lluvia, niebla y humo. Incluso en un día despejado, las turbulencias del aire pueden desenfocarlos y debilitarlos. Y necesitan permanecer enfocados en un punto de un objetivo durante varios segundos, lo que plantea dudas sobre si un solo láser puede hacer frente a enjambres de drones.

Pero sus defensores dicen que los sistemas láser contra drones no tienen que funcionar en todas las condiciones para que valga la pena.

El mal tiempo también degrada la efectividad de las armas que deben contrarrestar, señala Thomas Karr, quien fue el director inaugural de una oficina del Pentágono creada para coordinar la investigación de energía dirigida de 2018 a 2020. “El dron entrante no va a Tampoco volar muy bien en una tormenta de arena”.

Bush dijo que los láseres serían sólo una parte de un sistema multicapa contra los UAS que incluiría interceptores cinéticos como misiles o el dron kamikaze Coyote de RTX (120.000 dólares cada uno) y armas basadas en armas como C-RAM.

“Si salvara entre el 10% y el 20% de los interceptores que de otro modo tendríamos que disparar, sigue siendo un muy buen retorno de la inversión”, afirmó.

Sueños de Star Wars

La promesa de armas de energía dirigida ha atraído al Pentágono desde la década de 1960, pero se vio frustrada durante décadas, en parte por proyectos demasiado ambiciosos como la Iniciativa de Defensa Espacial de la era Reagan. ridiculizada como Star Wars, hasta su cancelación en 1993, se gastaron aproximadamente 30 mil millones de dólares para desarrollar un sistema que incluía láseres espaciales para hacer estallar misiles balísticos soviéticos de rápido movimiento desde miles de kilómetros de distancia.

Otro intento fallido destacado de destruir misiles balísticos intercontinentales: el programa Airborne Laser, de 5 mil millones de dólares, anunciado como el primer sable de luz de Estados Unidos, que finalizó en 2012. Los investigadores lucharon con problemas de tamaño y peso al montar un láser de megavatios impulsado por voluminosos contenedores de productos químicos peligrosos en un avión 747.

Para 2010, la investigación se había reorientado hacia el objetivo mucho menos ambicioso de alcanzar objetivos más pequeños, como proyectiles de artillería, y la amenaza emergente de los drones de lento movimiento desde sólo un par de millas de distancia o menos.

“La tecnología no tiene que funcionar a este nivel tan estresante y no se necesita tanta potencia, no se necesita tanta precisión”, dijo Karr.

El Pentágono ha estado gastando aproximadamente mil millones de dólares al año en investigación energética dirigida desde 2020, según un informe de la GAO.

Se han desplegado alrededor de 20 sistemas en unidades militares para pruebas de campo y están disponibles para que los utilicen los comandantes, dijo Frank Peterkin, director principal de energía dirigida del Departamento de Defensa.

Eso incluye cuatro DE M-SHORAD, que cuentan con un láser fabricado por RTX montado en un transporte blindado de tropas Stryker. Fueron enviados a Irak esta primavera para realizar pruebas de campo. (Un punto de atención es qué tan bien los láseres resisten los golpes y las vibraciones cuando se mueven).

Miembros del 60.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea posan con vehículos blindados Stryker equipados con láseres de 50 KW en Fort Sill, Oklahoma, después de que los sistemas prototipo fueran entregados en septiembre. EJERCÍTIO EE.UU

Desde 2019, la Armada ha instalado un “deslumbrador” láser de baja potencia llamado ODIN en ocho destructores; está diseñado para alterar los sensores ópticos o infrarrojos de los drones enemigos. En 2022, la Armada desplegará un láser de 60 KW fabricado por Lockheed Martin.Lockheed Martín 0,0%llamó HELIOS a otro destructor, el Preble, que es capaz de destruir drones y motores fuera de borda en embarcaciones pequeñas.

Pero estas armas han estado notablemente ausentes en los combates en el Mar Rojo, donde podrían ser efectivas contra algunas armas hutíes, dijo en enero el vicealmirante Brendan McLane, jefe de las fuerzas navales de superficie . Calificó de “frustrante” el lento ritmo de progreso en el despliegue de armas láser.

Las armas de microondas de alta potencia no se ven obstaculizadas por el clima, pero tienden a tener un alcance más corto. La startup Epirus del sur de California ha entregado cuatro prototipos de su sistema Leonidas al Ejército en virtud de un contrato de 66 millones de dólares. El director ejecutivo de Epirus, Any Lowery, dijo a Forbes que puede lanzar “un muro” de energía a cientos de metros del perímetro de una base para derribar múltiples drones simultáneamente, funcionando como la última línea en una defensa aérea en capas, como un “portero de hockey”.

Se necesitarían seis de estos sistemas para defender un aeródromo promedio, dijo Lowery. Los cuatro prototipos han costado 13 millones de dólares cada uno, dijo el Ejército.

Lowery dice que Leonidas tuvo un desempeño mejor de lo que esperaba en las pruebas del ejército el mes pasado en el campo de tiro de armas de China Lake en California. Incluyeron pruebas de las habilidades de los soldados para reparar rápidamente el sistema, así como derrotar ataques de una variedad de drones.

Sistema contra-UAS de microondas de alta potencia Leonidas de Epirus. EPIRO

Lowery tiene la esperanza de que Leonidas avance pronto hacia un despliegue en el extranjero y que para 2027 Epiro pueda ganar el santo grial para los fabricantes de armas: la transición a un “programa de registro” con una línea presupuestaria para comprar unidades de Leonidas en grandes cantidades.

Lee más: Una nueva suspensión amenaza las corridas de toros en la Ciudad de México

Ejército estadounidense está utilizando armas láser en la batalla de Medio Oriente

Eso podría coincidir con el cronograma del Ejército sobre armas de energía dirigida. Bush dijo que el servicio está preparando planes presupuestarios para el período 2026-2030 en los que están examinando “cómo podríamos realmente conseguir adquisiciones para estas cosas”.

Mientras tanto, el Departamento de Defensa está financiando trabajos en láseres más potentes, incluidos sistemas de 300 KW de empresas como Lockheed Martin, General Atomics y nLight que podrían atacar objetivos más grandes y más rápidos, como misiles de crucero. El zar de energía dirigido por el Departamento de Defensa, Peterkin, dijo que la esperanza es que estén listos para probarse con unidades de campo dentro de cinco años.

Estados Unidos también está invirtiendo en un intrigante esfuerzo israelí. El paquete de ayuda militar para Israel que el Congreso aprobó el mes pasado incluye 1.200 millones de dólares para financiar el desarrollo de Iron Beam. El láser de 100 KW del contratista de defensa israelí Rafael está diseñado para derrotar cohetes y drones. Israel espera tenerlo en uso a finales del próximo año, y el Pentágono podría estar interesado en él como una alternativa a los sistemas que está desarrollando, dijo Bush a los periodistas el año pasado.

Si el Pentágono decide implementar cualquiera de los prototipos láser actuales a escala, los contratistas de defensa podrían tardar un tiempo en llegar a la fabricación en masa. Sólo un puñado de empresas fabrican componentes clave como la óptica, advirtió en enero el Emerging Technologies Institute, un grupo de expertos de la industria de defensa . Culpó al Departamento de Defensa por haber “flaqueado en su compromiso” con la tecnología y no haber enviado una señal clara de demanda a la industria para que invirtiera y se preparara.

Bush dijo que es más una cuestión de financiación limitada del Congreso y de múltiples prioridades apremiantes.

“Todo compite con todo lo demás”, dijo Bush. “Pero lo que podría cambiar el rumbo es que la amenaza es grave. Y si demostramos que estos sistemas pueden funcionar contra las amenazas actuales que enfrentamos en Medio Oriente, esto podría impulsar la conversación en el Pentágono”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Aranceles e incertidumbre frenan inversión en el Corredor Transístmico, alerta asociación de importadores y exportadores