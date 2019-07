El 26 de julio se asignarán paquetes para construir la nueva refinería: Sener

El próximo 26 de julio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará a las empresas ganadoras de los cinco paquetes de licitación para construir la nueva refinería de Pemex en Tabasco.

“El 26 de julio se asignan a quienes hayan ganado”, declaró la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle durante un evento en dicha entidad.

La encargada de la política energética de México reveló que ya terminaron las tres juntas de aclaraciones con las empresas, aunque no reveló cuáles fueron.

“Nada más estamos esperando que entreguen propuestas sus económicas, pues se van a evaluar las mejores para hacer las asignaciones”, comentó.

El proceso de licitación restringida de dicho paquetes se ha realido bajo un proceso hermético luego de que la licitación para project manager fue declarada desierta ante los requisitos del gobierno mexicano: 8,000 mdd de presupuesto para construir la obra en tres años.

Aquí la historia completa: ¿Por qué quedó desierta la licitación de la refinería de AMLO?

Nahle reiteró que la inversión este año será de 50,000 millones de pesos que se usarán en el acondicionamiento del sitio, procura temprana, ingeniería de detalle y levantamiento de infraestructura urbana.

Sobre los cuestionamientos al proyecto debido a la poca rentabilidad de la refinación en México, Nahle recordó que existe una refinería en Estados Unidos que procesa 350,000 barriles diarios de crudo, como la que se pretende construir en Dos Bocas, que reportó 17 dólares de utilidad por barril en el último trimestre de 2018.

“Es muy buen negocio. Es factible, excelente. Hay quienes no comparten eso, pero no es porque estén en contra de la refinería, es porque no quieren un cambio político, un cambio de régimen”, agregó la secretaria de Energía.