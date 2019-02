Desde hace tres años, millones de mexicanos cruzan la frontera en un lapso de 15 minutos, uno de los tiempos de cruce más corto incluso para aeropuertos internacionales ¿cómo lo hacen? A través del CBX (Cross Border Express), un paso fronterizo generado de manera binacional en el aeropuerto de Tijuana.

Según explica su CEO, Jorge Goytortua, el proyecto del CBX nació hace 30 años y se materializó con una alianza entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el grupo de inversionistas estadounidense Equity Group Investments (EGI), hasta el momento, el paso concentra una inversión de 150 millones de dólares.

El cruce es una “frontera” contenida dentro del aeropuerto de Tijuana, de tal manera que quienes llegan a este aeropuerto pueden cruzar y salir en San Diego una vez que sus documentos son revisados por agentes migratorios. La condición para su uso (cuyo costo es de 16 dólares) es que el viajero cuente con un boleto de avión desde o hacia el aeropuerto de Tijuana.

