El ahorro puede aumentar hasta 1.5 puntos porcentuales el PIB de Latam

El incrementar la tasa de ahorro es clave para el crecimiento de la economía de América Latina, debido a que esta acción haría que aumentará el crecimiento hasta un 1.5 puntos porcentuales, estima Ricardo Hipólito López Murphy, exministro argentino de Economía.

En entrevista con Forbes, López Murphy señala que “crecer al 2% es muy poco para América Latina, comparado con el 3.5% que crece la economía global. La región debería crecer más, para lograrlo tiene que invertir fuertemente, así como aumentar el ahorrar y ser competitiva”.

Asimismo, el también asesor económico-financiero expuso que la tasa de ahorro de Latinoamérica tiene que ser 4% mayor a su crecimiento promedio de 2% para asegurar una reducción de la pobreza en los próximos 20 años, así como aumentar el ingreso per cápita de la población.

Banco Mundial (BM) espera que Latinoamérica tenga un crecimiento económico de 1.7%, a medida que el crecimiento se acelera en Brasil y la recesión en Argentina comienza a desvanecerse.

A pesar de esta previsión, Banco Mundial prevé que Latinoamérica enfrente retos asociados al endurecimiento de las condiciones financieras externas y la escalada adicional de la incertidumbre de la política comercial internacional.

“La tasa de crecimiento de 3.5% permitiría cada 20 años multiplicar el ingreso per cápita, por lo que se eliminaría la pobreza extrema y en dos generaciones más la pobreza como la conocemos hoy en día.

De acuerdo con BM, son considerados países de ingresos altos a aquellos que generan un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de 12,055 dólares o más. No obstante, América Latina tiene a Haití, el cual reporta un ingreso per cápita de 995 dólares.

Latinoamérica tiene que voltear al mundo

América Latina tiene que estar abierta al mundo, por lo que esto traerá como consecuencia mayor crecimiento económico, considera el exministro argentino de Economía.

“La región ha estado muy enfocada en ver su mercado interno, el cual es muy pequeño y de poca envergadura por los bajos niveles de ingresos per cápita”, comenta López Murphy.

El comercio intrarregional en América Latina y el Caribe se mantiene en niveles bajos: solo una quinta parte (19,2%) de las exportaciones tiene como destino otro país de la región, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal).

Ante esto, la Cepal propone generar cadenas de valor regionales que amplíen la demanda, estimulen el comercio intrarregional y diversifiquen la producción. No obstante, López Murphy considera que la región debería voltear a China que es un gran mercado y debe ser aprovechado por los países latinoamericanos. “Nosotros (Latinoamérica) debemos aprovechar este mercado con la mayor exportación de productos”, agrega.

Durante 2017, las exportaciones de la región a China se dispararon un 30%, según los datos hechos públicos este lunes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).