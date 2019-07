El asombroso tributo de Bill Gates a Paul Allen, cofundador de Microsoft

Por Randall Lane

Un poco de historia

Durante ocho años, Forbes ha reunido a las personas más exitosas, a los emprendedores sociales más innovadores y a un puñado de líderes políticos y de opinión para la Cumbre Forbes 400 sobre la filantropía. Lo más destacado de cada año: el Premio Forbes 400 a la trayectoria de una vida por la filantropía, otorgado a un individuo que ha demostrado una enorme generosidad y ganas al hacerlo.

Los ganadores en ediciones pasadas: Warren Buffett (quien contribuyó decisivamente a la hora de concebir este evento), Chuck Feeney (el fundador de Duty Free que donó todo su dinero, 7,000 millones de dólares (MDD) y contando, hasta que estuvo casi en quiebra), Bill y Melinda Gates, Ted Turner , Eli Broad y David Rockefeller, completan esta exclusiva lista.

El viernes pasado, este premio fue otorgado, a título póstumo, a Paul Allen, quien perdió una batalla contra un linfoma, en octubre, después de años de donaciones, dando el mejor ejemplo de apostar en grande por la filantropía. A continuación encontrarás, en palabras e imágenes, el discurso de premiación, tal como lo dio su cofundador de Microsoft, su amigo de la infancia y su espíritu de parentesco filantrópico, Bill Gates. Un homenaje conmovedor a un hombre que cambió el mundo.

El discurso de Gates

Me siento honrado de tener la oportunidad de hablar hoy sobre mi amigo Paul Allen, ganador de este año del Premio a los logros de toda la vida por la filantropía.

Para apreciar completamente la filosofía detrás de las donaciones de Paul, necesitas saber una cosa acerca de él: Paul fue impulsado por una curiosidad increíble durante toda su vida. Incluso cuando solo éramos niños, él parecía estar interesado en casi todo.

Más adelante en la vida, Paul dio un gran espectro de temas que parecen no estar relacionados a primera vista. Quería prevenir la caza furtiva de elefantes, mejorar la salud del océano y promover ciudades inteligentes. Él financió nuevas viviendas para personas sin hogar y educación artística en la región de Puget Sound, Washington, EU.

Solo en 2014, apoyó la investigación sobre el virus de la poliomielitis y los esfuerzos para contener el brote de ébola en África occidental, mientras se erigía en un nuevo y sorprendente instituto para estudiar la inteligencia artificial. Si lo conocías, la lógica en el portafolio de Paul es fácil de ver. Dio apoyo a las cosas que más le interesaban, y a los lugares donde creía que podía tener el mayor impacto.

A pesar de que a Paul le importaban muchas cosas diferentes, sentía una gran pasión por cada una de ellas. Me gustaría compartir algunas fotos de Paul a lo largo de los años para mostrarles lo que quiero decir. La primera vez que vi lo apasionado que Paul podía ser sobre algo, estaba en octavo grado.

Esta imagen puede hacerte pensar que era mi maestro, pero en realidad era un estudiante de segundo año, solo un poco menos de tres años mayor que yo. Este teletipo es lo que nos unió. Nuestra escuela, Lakeside, realizó una venta de artículos usados ​​y utilizó los ingresos para comprar una terminal de teletipo. Estábamos obsesionados con esto. El problema fue que su uso era muy costoso: ¡40 dólares –770 pesos mexicanos, aproximadamente– por hora! La única forma en que podíamos obtener tiempo en la computadora era explotando un error en el sistema.

Finalmente, nos arrestaron, pero eso nos llevó a nuestra primera asociación oficial entre Paul y yo: establecimos un acuerdo con la compañía para usar las computadoras de forma gratuita, solo si identificábamos problemas. Pasabamos casi todo nuestro tiempo libre jugando con cualquier máquina que pudiéramos tener en nuestras manos. Pero las computadoras no eran lo único con lo que Paul estaba obsesionado en ese entonces.

Esta era su foto del anuario de la escuela secundaria. Siempre le encantó leer, y él mismo escogió todos estos libros. Sé que es un poco difícil de ver, pero incluye los Dublin Dubliners de James Joyce, los libros de texto sobre filosofía y física, y la Biblia. Y esta pila ni siquiera incluye su género favorito: la ciencia ficción. Pensé que yo leía mucha ciencia ficción, pero él me superó, por mucho. La Luna es una Amante Severa, todos los libros de Heinlein, la serie de la Fundación, solíamos ir a su casa para revisar su colección y asegurarnos de que no me estaba perdiendo nada.

El padre de Paul era el bibliotecario asistente de la Universidad de Washington. Cada vez que iba a su casa, estaba completamente llena de libros. Y como Paul leía mucho, sabía muchas cosas. Una vez, sentí curiosidad por, sobre todo, la gasolina. No entendí lo que significaba “refinar”. Así que me dirigí a la persona más sabia que conocía. Paul me lo explicó de una manera súper clara e interesante.

Paul también era más genial que yo. Tocó la guitarra y realmente le gustaba Jimi Hendrix, y lo recuerdo tocando Are You Experienced?, para mí. No tenía mucha experiencia en casi nada, en aquel entonces. Pero Paul era tan apasionado por el álbum que quería compartirlo conmigo. Su primer amor por la música, y la cultura pop en general, terminaría influyendo en gran parte de sus donaciones más adelante.

Un día, no mucho después de que se tomara esta foto, cuando Paul y yo estábamos en Boston, él insistió en que corriera hacia un puesto de periódicos cercano con él. Quería mostrarme la portada del número de enero de 1975 de Popular Electronics. Presentaba una nueva computadora llamada Altair 8800, que funcionaba con un nuevo y poderoso chip. Lo recuerdo sosteniendo la tapa y diciendo: “¡esto está sucediendo sin nosotros!”

Paul siempre fue bueno en ver más allá. Antes de la mayoría de las personas, comprendía que, a medida que los microprocesadores se hacían más poderosos, lo único que limitaba su potencial sería el software. Su capacidad para pensar creativamente y resolver problemas difíciles fue importante para muchos de los primeros éxitos de Microsoft.

Esta foto se tomó justo después de que la empresa comenzara a crecer y nos mudamos de Albuquerque a Seattle. Al otro lado del pasillo de mi oficina y la oficina de Paul había una habitación gigantesca. Había un montón de mesas con diferentes sistemas en ellas, y ahí es donde Paul y yo haríamos gran parte de nuestro trabajo.

Las máquinas en esta fotografía son las que utilizamos para programar una gran cantidad del software de Microsoft. Aunque estábamos muy concentrados en el trabajo en esos días, Paul mantuvo su curiosidad en otros temas. Y después de dejar la compañía, comenzó a explorar esos intereses de una manera que solo él podía.

Una vez estábamos viendo un juego de baloncesto de los Seattle SuperSonics. Paul se volvió hacia mí y me preguntó si creía que alguien podría comprar un equipo. ¡Creí que bromeaba! Nadie que asistiera a la escuela con nosotros jamás consideraría a Paul como un futuro propietario de un equipo deportivo.

Pero en 1988, compró a los Portland Trailblazers. Y luego, a los Seattle Seahawks unos año más tarde. Los Seahawks demostraron ser un activo valioso en la línea, pero no es por eso que compró el equipo. El propietario en ese momento había anunciado que el equipo se mudaba al sur de California y la ciudad fue devastada. Los funcionarios locales se acercaron a Paul. Sabían que él era la única persona con mentalidad deportiva en la ciudad que podía permitirse el lujo de mantenerlos allí.

Paul no era un gran fanático del fútbol en ese momento. Además, el equipo era bastante malo.

Pero quería ayudar a Seattle, por lo que se arriesgó y se convirtió en el nuevo propietario de los Seahawks. Claramente, dio sus frutos.

Paul hizo mucho por la ciudad. Amaba nuestra ciudad natal y siempre quiso mejorarla. Dio millones para mejorar la vida de las personas sin hogar en la región y ayudó a convertir una zona árida del centro en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.

Estableció un Museo de Cultura Pop, “súper genial”, apoyó la estación de radio alternativa local e incluso salvó el Cinerama al que solíamos ir cuando niños. La Universidad de Washington nombró al departamento de informática por sus contribuciones a la escuela.

Seattle también alberga lo que creo que podría ser el impacto más duradero de Paul: el Instituto Allen.

Paul siempre quiso empujar los límites de la ciencia. Lo hizo cuando probábamos los límites de lo que podía hacer un chip en Microsoft, y lo sigue haciendo hoy, incluso después de que se haya ido, a través del trabajo del Instituto Allen.

Cuando escuché por primera vez que estaba creando una organización para estudiar ciencias del cerebro, pensé: “por supuesto”.Paul había estado obsesionado con entender la mente humana desde que éramos niños.

“¿Cómo se las arregla para aprender?, ¿alguna vez el software podrá hacer eso?”, solía decir.

Lo importante si estás creando software es descubrir cómo funciona el cerebro. Y cuanto más lo estudias, más aprendes de lo poco que realmente sabemos.

Cada una de las divisiones del Instituto Allen está dedicada a descubrir los misterios de cómo funciona el cuerpo.

Además del cerebro, el Instituto tiene áreas que estudian la ciencia celular, la biociencia y, hasta el mes de diciembre pasado, dos meses después de que Paul la aprobará, la inmunología.

También hay un instituto independiente dedicado al estudio de la inteligencia artificial al servicio del bien público. Todos ellos, todavía están en los primeros años de investigación.

“Nuestro valor neto se define, en última instancia, no en dólares”, escribió Paul Allen en su carta de aceptación de las Donaciones , “sino por la forma en que servimos a los demás”.

Ojalá Paul hubiera podido ver todo lo bueno que su generosidad servirá. Fue una de las personas más reflexivas, brillantes y curiosas que he conocido. Se merecía mucho más tiempo del que tenía, aunque nadie puede decir que la suya no fue una vida bien vivida. Cuando se convirtió en uno de los primeros firmantes de la promesa de entrega, dijo:

“Nuestro valor neto se define en última instancia, no por dólares, sino por la forma en que servimos a los demás”.

Por esa medida, la vida de Paul fue de un valor inmenso. Lo extrañaré tremendamente, concluyó Bill Gates en su discurso de homenaje a Paul Allen.

**Fotos: Lakeside; Vulcan; Microsoft