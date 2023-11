El atractivo perdurable de Friends y por qué muchos sienten que han perdido a un amigo personal en Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry, mejor conocido por su papel de Chandler Bing en la serie de televisión Friends, ha provocado un gran dolor por parte de los fanáticos y la comunidad de Hollywood.

Su fallecimiento a los 54 años ha conmocionado tanto a quienes admiraban su trabajo como actor, como a quienes siguieron sus esfuerzos por crear conciencia sobre los dolores de la adicción.

Es comprensible que los homenajes a Perry se hayan centrado en su papel como estrella en la increíblemente popular comedia televisiva. Las escenas, los eslóganes y las líneas de sus personajes se han reutilizado con cariño en Internet para conmemorar al talentoso actor.

Mientras tanto, muchos espectadores han situado sus recuerdos de Perry y la serie en el contexto de sus propias experiencias.

Los espectadores que alcanzaron la mayoría de edad, o que tenían la edad de los personajes durante la emisión original del programa, han recordado lo que significó para ellos el trabajo de Perry y sus compañeros de reparto en momentos formativos de sus vidas. Los espectadores más nuevos también han compartido lo importante que ha sido la serie para ellos: su relación con el programa a menudo comienza mucho después de que terminó la producción.

Para muchos, Friends fue el equivalente televisivo de la banda sonora de sus vidas.

Para apreciar el poder de permanencia de la serie para los espectadores originales y nuevos casi 30 años desde su debut, debemos considerar qué funciones cumple la visualización de televisión y los vínculos que formamos con sus personajes.

Parte de la popularidad de Friends radica en el momento oportuno. El programa se estrenó en 1994, un período en el que las cadenas de televisión todavía dominaban. Hasta su final, una década después, mientras el poder de las grandes cadenas de televisión se había erosionado, la serie había mantenido una media de más de 20 millones de espectadores cada temporada.

El final de 2004 atrajo un récord de 52.5 millones de espectadores en los Estados Unidos. Luego, la serie se repitió en todo el mundo. No ha salido de nuestras pantallas desde entonces.

A finales de los años 90 y principios de los 2000 se ha denominado en ocasiones el fin del monocultivo. Si bien es una idea controvertida debido, entre otras preocupaciones, a quién estaba incluido y excluido en nuestras pantallas, el monocultivo significaba que veíamos muchas de las mismas cosas.

Uno de los programas más populares de su época, Friends, unió a la gente. Fue un programa que vimos con nuestras familias o amigos, hablamos del día siguiente con colegas y proporcionó una conexión común. Permitió vincularse tanto con amigos reales como con amigos ficticios.

Los amigos no sólo reflejaban el estilo de la época; también lo creó con frecuencia. El corte de pelo de Jennifer Aniston, denominado “The Rachel”, o la adorable cadencia sabelotodo de Perry, tipificada con el eslogan de Chandler de “¿Podría ser más…”, fueron imitados sin cesar. Sé que intenté replicar los chalecos tipo suéter de Chandler y el look de mezclilla azul claro. La participación proporcionó a los espectadores un sentido de identidad.

A medida que las personas entran en los 30 y 40 años, a menudo gravitan hacia los recuerdos creados durante sus años formativos de adolescencia y juventud. Entonces, tal vez no sea una sorpresa que Friends perdure para los espectadores originales, ya que representa (y fue parte de) sus vidas en este momento tan importante.

La televisión y otros medios ficticios satisfacen nuestras necesidades tanto de placer como de extracción de significado. La televisión nos emociona, entretiene y conmueve.

Como parte de esto, nos vinculamos con personajes de ficción. No podemos evitar sentir empatía por ellos. Una serie como Friends con sus personajes y sus combinaciones de rupturas, reconciliaciones y otros percances nos permitió usar con seguridad nuestros músculos de la empatía para animar y, a veces, compadecernos del grupo de seis. Ayudó que cada personaje tuviera defectos pero fuera inherentemente simpático.

Lee más: FTX en quiebra quiere vender 100 mdd en criptomonedas por semana, ¿lo detendrá la SEC?

El atractivo perdurable de Friends y por qué muchos sienten que han perdido a un amigo personal en Matthew Perry

Los personajes de ficción también nos permiten experimentar estilos de vida que de otro modo no podríamos experimentar. En el caso de Friends, ¿quién no quería vivir en un apartamento de alquiler controlado como el de Mónica, o reunirse periódicamente con sus divertidos y comprensivos amigos para tomar un café en Central Perk? Cuando era adolescente, imaginé un mundo así en un futuro no muy lejano.

Las generaciones más jóvenes podrían ser más conscientes de cuán fuera de su alcance estaba ese estilo de vida, o encontrar el humor del programa a veces anticuado. Pero la idea de lo que representaba el estilo de vida de los amigos (posibilidad, libertad, una familia elegida) evidentemente todavía sigue siendo atractiva. Relaciones ficticias, pero tristeza real.

Al establecer relaciones con personajes de ficción, formamos vínculos con los artistas que les dan vida. Las líneas entre personaje y creador se vuelven borrosas, tanto por el conocimiento que nos brinda la cultura de las celebridades sobre la vida de los actores, como también porque sus personajes parecen muy reales. Cuando los actores fallecen, sentimos un verdadero dolor.

Es importante que los fans de Matthew Perry reconozcan su pérdida. Aunque su personaje sea ficticio y no lo conozcas personalmente, aún puedes sentirte triste. Ver la serie puede resultar difícil en este momento. Con el tiempo, será más fácil. Matthew Perry quería que su legado fuera la conciencia sobre la adicción y la ayuda que brindaba a las personas que luchaban contra este trastorno. Esperemos que lo que se sienta ahora, junto con la tristeza colectiva, sea empatía por quienes enfrentan la adicción. Ese puede ser el poder de la televisión, y de un personaje llamado Chandler, y del actor que le dio vida, al que muchos consideraban su amigo.

Por Adam Gerace. Profesor titular y director del curso de Psicología Positiva, CQUniversity Australia

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Te puede interesar: El Buen Fin: Profeco abre micrositio para comparar precios