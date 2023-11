FTX en quiebra quiere vender 100 mdd en criptomonedas por semana, ¿lo detendrá la SEC?

Ha pasado un año desde que FTX fracasó, tiempo suficiente para que los fiscales estadounidenses consiguieran una condena para Sam Bankman-Fried, su deshonrado fundador. Si bien eso puede ofrecer un poco de consuelo a alrededor de un millón de acreedores con fondos inmovilizados en la quiebra de la empresa, lo que sería mejor es recuperar parte de su dinero.

El liderazgo actual de FTX bajo el director ejecutivo John Ray ha recuperado más de 7 mil millones de dólares de lo que originalmente eran 8.7 mil millones de dólares faltantes, y la compañía tiene activos suficientes para pagar a los clientes la mayor parte de lo que se les debe.

Según el análisis de Forbes, FTX posee alrededor de 2,600 millones de dólares en solana y bitcoin y otros 1,700 millones de dólares en otras criptomonedas. En septiembre, la compañía recibió aprobación judicial para comenzar a liquidar las criptomonedas recuperadas y transfirió más de 100 millones de dólares en solana a importantes bolsas como Binance, Coinbase y Kraken; ese tipo de transacción suele ser una señal de que el propietario de una criptomoneda se está preparando para vender.

Hay un obstáculo potencial, y es grande. A la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) no le gusta el comercio de criptomonedas tal como se practica actualmente en los Estados Unidos. Como hemos explicado en estas páginas, está demandando a Binance y Coinbase, alegando que actúan como intercambios financieros cuando no tienen licencia para hacerlo y que los activos digitales que enumeran son valores no registrados.

En este sentido, la SEC afirma que los intercambios deberían estar bajo su ámbito regulatorio y que la mayoría de las criptomonedas existentes deberían considerarse valores no registrados.

El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, está en una pelea con la SEC sobre la legalidad de las operaciones de su intercambio según la ley actual. FOTO DE JAMEL TOPPIN PARA FORBES

La agencia ya intervino en un caso de quiebra, objetando el plan de la correduría Voyager Digital en marzo de vender criptomonedas en la filial estadounidense de Binance, y aunque el juez en ese caso no estuvo de acuerdo, es posible que el regulador intente nuevamente con FTX.

Un portavoz de la SEC se negó a comentar sobre la postura de la agencia y FTX no respondió cuando se le preguntó sobre la transacción por correo electrónico.

Si la SEC debería estar a cargo de las criptomonedas es una cuestión abierta. El Congreso no ha podido decidir cómo abordar una clase de activos que existe desde hace sólo 15 años, y aunque hay múltiples demandas en proceso en el sistema judicial que podrían decidir el asunto, ninguna se resolverá a tiempo para brindar claridad en el caso FTX.

Irónicamente, esto deja al regulador potencialmente retrasando pagos a clientes que no pudo proteger antes de que el intercambio fracasara. Esto plantea dos preguntas: ¿intentará la SEC arruinar el plan de liquidación? Si es así, ¿podrá tener éxito?

A falta de una orientación legislativa clara, la SEC se ha basado en acciones de cumplimiento y mociones judiciales para intentar controlar la industria de la criptografía.

Además de sus demandas de junio contra Coinbase y Binance, la agencia ha entablado acciones contra empresas que considera recaudaron dinero ilícitamente mediante la venta de tokens digitales. El ejemplo más destacado es su demanda contra Ripple Labs, con sede en San Francisco, en diciembre de 2020, después de que la compañía recaudara 1.300 millones de dólares a través de una venta de varios años de un token llamado XRP.

Luego está el caso Voyager, en el que el regulador se opuso a una propuesta de venta de criptoactivos de la correduría en quiebra a la filial estadounidense de Binance. La preocupación de la SEC era que los tokens que se transferirían constituían valores, para los cuales ninguna de las empresas estaba registrada para manejar.

En ese caso, el juez Michael Wiles dio prioridad a la devolución de fondos a los clientes. “Vienen aquí y me dicen”, les dijo a los abogados de la SEC, “que debería detener a todos porque podrían tener un problema”. Agregó que el “Código de Quiebras” federal no contempla un plazo indefinido y aprobó la venta.

Pero Binance.US se retiró de la transacción en abril, citando un “clima regulatorio hostil e incierto en los Estados Unidos”, y el fallo de un juez de primera instancia no sienta un precedente. Para la SEC, esta vez hay más en juego, ya que FTX es una de las quiebras más grandes y destacadas de la historia, y no impugnar la venta podría verse como una admisión de que la postura anti-cripto de la agencia no es defendible.

Hasta ahora, los planes de liquidación parecen avanzar sin mucha consideración por la perspectiva de la SEC. En septiembre, el juez John Dorsey aprobó un plan para que FTX liquidara hasta 100 millones de dólares en criptomonedas por semana. Para ejecutarlo, la empresa firmó en abril un contrato con Galaxy Digital Asset Management, dirigido por el cripto multimillonario Mike Novogratz, para supervisar la liquidación ordenada de los activos de FTX. Galaxy, que es un corredor de bolsa registrado en la SEC en los EU, tiene un mandato que le exige garantizar la mejor ejecución de las ventas.

La mejor ejecución puede significar muchas cosas en el mundo de las finanzas, pero en este contexto se refiere a una plataforma que puede digerir grandes cantidades de tokens sin mover demasiado el precio al contado. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el mercado sabe que FTX tiene más de 100 millones en solana para vender en este momento y órdenes de magnitud que estarán disponibles en los próximos años. Los inversores inteligentes podrían intentar vender sus propios ahorros ahora para adelantarse a las caídas de precios esperadas, lo que perjudicaría a los acreedores. Galaxy se negó a comentar sobre posibles conflictos con la SEC o su estrategia de liquidación, pero es probable que haya elegido Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, junto con los líderes estadounidenses Coinbase y Kraken para llegar a los mercados más líquidos, como lo exige el acuerdo con FTX.

Lee más: Estas son las empresas privadas más grandes de EU en 2023: Cargill se mantiene en la cima, y debuta SpaceX

FTX EN QUIEBRA QUIERE VENDER 100 MDD EN CRIPTOMONEDAS POR SEMANA, ¿LO DETENDRÁ LA SEC?

Un portavoz de Kraken dijo: “No comentamos sobre transacciones específicas, pero nos complace que los intercambios puedan desempeñar un papel para que los usuarios de criptomonedas estén completos”. Coinbase no respondió a una solicitud de comentarios, pero una fuente familiarizada con la empresa dijo que “se podría argumentar que al autorizar estas ventas, el tribunal está reconociendo implícitamente que las ventas podrían y deberían tener lugar legalmente aquí en los EE. UU., fuera de los límites de la SEC”. competencia. El tribunal es muy consciente de que si aquí hubiera preocupaciones sobre la legalidad, tendría que considerarlas y, sin embargo, obviamente está procediendo”.

Un posible compromiso sería extender a solana y ether el tipo de tratamiento que reciben las acciones fiduciarias de colocación privada. Los fideicomisos pueden ser adquiridos por inversores calificados. Un abogado de la industria, que solicitó el anonimato, señaló que una posibilidad sería que FTX y Galaxy vendieran los tokens bajo varias exenciones de la SEC, como no permitir que los clientes estadounidenses se beneficien o solo venderlos a inversores acreditados, pero estos pasos limitarían el mercado para el activos, socavando el objetivo de lograr el máximo valor para los inversores. Aún más problemático es que Galaxy probablemente necesitaría conseguir estos clientes ellos mismos. Coinbase y Kraken no podían admitir este tipo de ofertas.

Pocas plataformas en EU están configuradas para vender activos digitales con una serie de restricciones. Los más cercanos son los sistemas de comercio alternativos, pero no está claro si dichas plataformas realmente pueden incluir criptomonedas porque no hay forma de registrarlas en la SEC. Prometheum, la primera y única empresa de criptomonedas en recibir una licencia de corredor de bolsa con fines especiales (SPBD) de esa agencia, sostiene que existe un camino para listar los activos digitales de manera compatible. Sin embargo, todavía tiene que entrar en el negocio del comercio de activos digitales.

El congresista Ritchie Torres (demócrata por Nueva York), partidario de las criptomonedas, incluso cuestionó si la emisión de la licencia Prometheum SPBD durante el verano fue una estratagema política de la SEC en lugar de un esfuerzo significativo para asimilar los activos digitales en la arquitectura regulatoria actual. “Prometheum parece no ser más que una plataforma Potemkin, que funciona como un tema de conversación oportuno para los críticos de las criptomonedas en lugar de una verdadera plataforma comercial para los clientes de criptomonedas”, escribe Torres en una carta al presidente de la SEC, Gary Gensler, en julio, refiriéndose a fachadas comerciales legendarias en Rusia que pretendían engañar a la gente haciéndoles creer que detrás de ellos había pueblos reales.

Es probable que las ventas de las tenencias de criptomonedas de FTX comiencen en los próximos días o semanas y continúen durante todo el invierno boreal, y queda por ver si la SEC presentará una objeción. Es probable que el personal de la agencia esté preocupado por sus casos contra Binance, Coinbase y Ripple, así como por revisar las múltiples solicitudes que tiene ante sí para solicitudes de ETF de bitcoin al contado.

Sin embargo, una cosa parece estar clara: si el regulador decide intervenir en las liquidaciones de criptomonedas de FTX, será mejor que presente un caso sólido porque los jueces federales no tienen paciencia para las objeciones de los marcadores de posición. Al desestimar las preocupaciones de la SEC en el caso Voyager, el juez Wiles dijo: “Tengo la sensación de que esta objeción se ha hecho como una especie de tapadera, por lo que podrán decir más adelante que veremos si planteamos estas cuestiones”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: ‘Hemos tumbado los estigmas’, afirma Peso Pluma sobre los músicos mexicanos en la industria