El beneficio de registrar marcas de tu empresa

Por Graciela Nichols Martínez*

Es necesario entender primero la definición de lo que es una marca, es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso en el cual permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los otros; es el derecho de propiedad intelectual que protege e identifica al nombre o signo distintivo que fue diseñado hacia tu empresa o negocio.

Ahora que tenemos clara la definición podremos comprender la importancia de hacer valer este derecho de gran valor. No es obligatorio sin embargo han sido varios casos en los que se han perdido grandes cantidades de dinero, sólo por no haber obtenido las bases sólidas para su defensa legal.

Identifica el tipo de marca o marcas que tienes:

Nominativas. Las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos.

Las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos. Innominadas. Las que están representadas por gráficos, dibujos, esquemas, tipografías y cualquier otro que no se pueda expresar fonéticamente, son formas visuales que distinguen productos y servicios.

Las que están representadas por gráficos, dibujos, esquemas, tipografías y cualquier otro que no se pueda expresar fonéticamente, son formas visuales que distinguen productos y servicios. Tridimensionales. Aquellas que se representan de manera volumétrica en tres dimensiones, las más comunes son envoltorios, envases, contenedores y formas de presentación del producto.

Aquellas que se representan de manera volumétrica en tres dimensiones, las más comunes son envoltorios, envases, contenedores y formas de presentación del producto. Mixtas. Las cuales pueden conformar la combinación de texto e imagen como es lo fonético, visual o tridimensional.

Para el debido registro de tu marca es importante acudir con los expertos para una asesoría jurídica, ya que se debe realizar una previa investigación con la finalidad de confirmar que la marca que se desea registrar, no se encuentre ya registrada o en proceso de serlo; reunir los documentos e información necesaria para que la autoridad admita el trámite; cumplir en tiempo con los requerimientos que pudiera realizar la autoridad; entre otros. En cuanto al tiempo de espera del proceso oscila entre 6 meses hasta un año para obtener la respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ahora sí es el caso de expandir tu negocio hacia otros territorios, es de suma importancia llevar contigo la marca que tengas registrada hacia dónde te dirijas, ya que es necesario realizar los trámites para registros donde sea que se vaya.

La internacionalización de una empresa o marca requiere planificación previa y conocimiento de los mercados y clientes extranjeros.

En la actualidad el mayor flujo de economía es a través del internet, y es así como existe mayor probabilidad de sufrir del abuso de plagio entre las redes sociales, como han sido los casos de varios bloggers o youtubers.

En conclusión, toda estrategia de marca debe basarse en una investigación minuciosa, búsqueda de fonética, que no existan marcas similares o que se asemejen. Las marcas no están presentes en la mente del consumidor si no se encontraran publicadas en distintos medios, para poder ser dueño completamente de la creación de la marca, se encuentra la opción de ser registrada ante el IMPI y renovarla cuando así proceda.

*Licenciada en Derecho y con Maestría en Derecho Comercial Internacional, especialista y asesora en la gestión y consultoría internacional de impuestos.

Contacto:

Correo: [email protected]

Facebook: facebook.com/nicholsdv

Pagina web: nichols-velazquez.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.