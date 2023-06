El bloque opositor ya se está peleando, son un frente cínico: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la controversia dentro de las filas que integran la Alianza Va por México luego que la dirigencia del PAN, PRI y PRD determinó el proceso que seguirán para la elección de su candidato presidencial, al señalar que ni dentro de sus militantes generan la suficiente confianza para encabezar un proyecto de nación.

De gira por Guerrero, donde estuvo arropada por el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acusó que Claudio X. González, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari no representan a un frente cívico sino a uno cínico.

“Dicen ellos que son un frente cívico, pero de cívico no tienen nada. Son Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Es el que le hizo fraude electoral a Félix Salgado, esos ¿se acuerdan? Fox, ¿a poco son frente cívico? ¿a poco tienen mucho de sociedad civil? Yo más bien digo que son un frente cínico”.

“Ya ni entre ellos se ponen de acuerdo. Pero aquí hay democracia y vamos a seguir caminando el país porque hay que recordar lo que ha hecho el presidente en estos cuatro años y medio”, afirmó la exmandataria capitalina.

Esta mañana, en un mensaje a través de sus redes sociales, la senadora panista, Lilly Téllez, informó que no participará en el proceso electivo de la Alianza Va por México al considerar que el método elegido por el PAN, PRI y PRD, no garantiza la certeza de la limpieza de los resultados ni la equidad entre los contendientes.

“A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados.

“Ante estas circunstancias, ya he decido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo”, reprochó.

El martes, López Obrador consideró que algunos políticos considerados como potenciales candidatos del bloque opositor así como aliados intelectuales poco a poco se han retirado debido a que ya se dieron cuenta que el método de elección del candidato presidencial de la alianza Va por México es un truco, una simulación.

La víspera, el Consejo Electoral Ciudadano, que había sido pactado para el proceso de elección del candidato de la oposición, anunció su disolución y señaló que el acuerdo original fue modificado.

