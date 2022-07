El candidato de Morena para el Edomex está entre Duarte, Delfina y yo: Higinio Martínez

En la pelea por el gobierno del Estado de México, Morena ya comenzó su proceso para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, quien más tarde se convertirá en el candidato del partido para gobernador de la entidad. Para ello, hay 67 morenistas que ya se registraron para esta contienda, entre ellos el senador Higinio Martínez.

Pese al alto número de aspirantes, el legislador comentó en entrevista con Forbes México que la disputa por la candidatura al gobierno mexiquense solo está entre el director de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte; la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y él; es decir, “los texcocanos”, como el político los llamó.

“Conociendo al estado, a los actores políticos, la vida del partido, conociendo a los que aspiraban desde entonces, sigo confirmando que de uno de estos tres texcocanos, Higinio (Martínez), Horacio (Duarte) y la maestra (Delfina Gómez) será el abanderado, porque la trayectoria de los mismos, los cargos que ocupamos y el apoyo que tenemos de los dirigentes del Estado de México habla que por ahí va a ser la decisión”, dijo el senador, quien lleva más de 25 años caminado junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los tres políticos son pare del Grupo de Acción Política (GAP), la principal formación de la izquierda en el Estado de México y que nació hace 28 años en el PRD, por lo que la candidatura podría quedar en esta agrupación.

¿Ve posibilidades para tener la candidatura?

Yo buenas posibilidades respecto a un servidor, porque tengo un trabajo de toda la vida en mi estado, nací en Texcoco, es un municipio muy importante y simbólico en el Estado de México. Sigo viviendo en Texcoco, tengo 32 años de actividad pública, conozco el Estado de México por arriba y por abajo, he tenido muchos cargos públicos, tengo ahora el respaldo que se empezó a organizar de muchos dirigentes, como alcaldes, diputados federales y locales principalmente de Morena y afines a otros partidos.

Todo esto en la lógica política, pero además el compromiso con la Cuarta Transformación, pues digo que tenemos la mejor posibilidad para sacar la designación del partido. Le tocará al partido definir quien va a representarnos en la próxima contienda.

¿Ve dedos cargados o favoritismo hacía algún aspirante desde Morena?

No lo veo. He estado cerca con el dirigente nacional, Mario Delgado. Le he hecho saber mis inquietudes, le he dado mis a conocer mis observaciones y he decidido ya no intervenir más en la definición que le corresponde al Comité Nacional. Confió en ellos, tienen una gran responsabilidad. Al final de cuentas es una designación que eran a través de encuestas.

Voy a respetar su decisión (de la dirigencia). Nadie puede equivocarse en esa decisión. Insisto: transciende al partido, porque va dirigida a la posibilidad de que en los próximos seis años el Estado de México crezca o se mantenga como está ahora, que sería lo peor para los mexiquense.

¿A qué se refiere que nadie puede equivocarse?

De la decisión que tome el partido depende el futuro del Estado de México, el futuro de 18 millones de personas. Ellos deben saber que la persona que designen debe tener las condiciones para sumar a más adeptos, no solo de Morena, sino fuera de Morena, y que esta persona reúna las condiciones para gobernar el Estado de México.

A eso me refiero. Es una gran responsabilidad y por eso deben poner con lupa gigantesca a cada uno de nosotros, valorar y decir ‘este por esto sí, este por esto, no’.

67 se registraron ¿A quién ve como contrincante fuerte?

Yo en lo personal no minimizo ni menos precio a nadie, pero obvio que hay personajes de la vida pública del Estado de México que por su misma trayectoria son más conocidos, tienen un respaldo más visible. Antes del pasado viernes (cuando fue el registro para coordinar los Comités) solo se hablaba de cinco a o seis aspirantes. A partir de que se abre la convocatoria, ingresaron 60 más.

Creo que esos cinco o seis son los que tienen mayores posibilidades, tienen esa posibilidad igual que yo. No son mis contrincantes, son mis compañeros que aspiran y tiene la posibilidad, porque son mencionados mucho en el partido y en los medios de comunicación.

¿Habla de Horacio Duarte, la secretaria Delfina Gómez?

Exacto, los texcocanos que yo los he mencionado desde hace mucho tiempo. Desde hace dos años, me parece que así va a ser, pero es una decisión del Comité Nacional del partido.

¿Confía en el proceso de Morena para elegir a su candidato?

Yo confió en todo el procedimiento que ha hecho el partido, confío en lo que van a ser en estos días y tengo que confiar, porque ese es el mecanismo que hay, no tengo otra opción. Si de mi dependiera, tal vez hubiera otro procedimiento, pero no depende de mí, ese es el procedimiento que hay. No encuentro elementos para decir que el procedimiento me puede perjudicial. El resultado es otra cosas; veremos cuál es.

¿Si la encuesta no le favorece, usted buscará otro partido para militar?

Yo respetaré la decisión. Si soy yo, que me entreguen mi papelito y me pongo a trabajar más de lo que he hecho para transformar el Estado de México, y si no soy yo y es otra persona la designada, contará con mi voto. No hay forma de que participe de otra forma. Soy candidato de Morena o no lo seré de nadie.

