Tenemos altas posibilidades de ganar el Estado de México: Juan Zepeda, de MC

El próximo año se renovará la gubernatura del Estado de México, la entidad con el mayor número de electores, de ciudadanos y de presupuesto en el país; además, llegará un año antes de la elección presidencial, por lo que la contienda política ya comenzó, aunque formalmente inicia hasta septiembre de este año.

Para estas elecciones, los partidos ya se alistan para participar, entre ellos esta Movimiento Ciudadano (MC), en el que ya manejan algunos nombres, como el del senador Juan Zepeda, quien ya trae experiencia en ello, pues fue candidato en 2017 por el PRD.

Sin embargo, el legislador no aseguró que busque abanderar a MC, pues recordó que aún no inicia el proceso electoral, pero tampoco se descartó.

“Claro que para cualquier mexiquense es un alto honor ser considerado para gobernar el Estado de México, presentarse como candidato, pero sostengo que todo aquel que aspire a gobernar el estado debe ser respetuoso en cumplir con la ley. Por eso me tendré que abstener de afirmar que quiero ser candidato porque no son los tiempos legales, los políticos ya se desataron”, dijo en entrevista para Forbes México.

El legislador aseguró que sabe cómo MC puede ganar la gubernatura del Estado de México, pues recordó que hace casi seis años fue contendiente por el PRD.

“No me conocían, (estaba) en un partido donde el ánimo interno y la convivencia no era la ideal en ese momento y me auguraban un fracaso en ese campaña”, dijo para celebrar que irrumpió en las campañas.

“El mejor resultado lo dimos nosotros en ese momento”, dijo el contendiente, quien en 2017 cerró su campaña tocando rock.

El también coordinador estatal del partido en el Estado de México aseguró que MC construye una opción distinta a Morena y a la del PRI.

“Nosotros lo estamos construyendo y nos vamos a presentar como una alternativa, fresca joven, alegre con propuesta, con la experiencia que nos ha dado otros momentos electorales, otras contiendas. La propuesta no va a ser ocurrencias. Sí tenemos altas posibilidades (de ganar)”, dijo Zepeda.

¿Va a buscar la candidatura?

Toda vez que la normatividad me impide afirmarlo, tendré esbozar ciertas ideas de cómo Movimiento Ciudadano está determinado a ganar el Estado de México. Una vez que se abra los tiempos legales, Movimiento Ciudadano se va a presentar como una auténtica opción y esa es la que estamos construyendo. No solo soy senador por el Estado de México, sino soy coordinador estatal del partido, soy el dirigente estatal.

¿Cuáles son los tiempos de Movimiento Ciudadano para elegir a sus candidatos?

Primero hay tiempos legales que marca la Constitución Política que empieza en septiembre el proceso con la instalación del Consejo General del OPLE (instituto electoral) del Estado de México. A partir de ahí cada uno de los partidos, de acuerdo con su normatividad estatutaria, va generando etapas.

Particularmente, Movimiento Ciudadano, el 5 y 6 de diciembre vamos a llevar a cabo la Convención Nacional Democrática, que es nuestro máximo órgano de decisión cuando no está sesionando el Consejo Nacional o la Comisión Operativo. Ahí se marca la line política a seguir en los próximos años.

¿Por qué no ir en alianza?

El hecho de no ir en alianzas con ningún otro partido. No es ocurrencia de alguien en particular, es un mandato que se le dio a los órganos de dirección nacionales y estales de Movimiento Ciudadano en diciembre de 2020 en la convención nacional democrática que determino que 2021 y 2022 o hasta que se volviera a reunir la convencional nacional democrática, Movimiento Ciudadano tendría que competir solo.

¿Ve un acierto que vayan solos, sin alianzas?

Movimiento Ciudadano no va a ir solo, va a ir en una alianza con ciudadanos, líderes de opinión, sectores que no se ven reflejados en eso que se pretende vender como la única alternativa. La pasada cargada en Toluca reedita lo que hacía el PRI, pero además estos con total cinismo, descaro, porque en ese recorrido en Toluca ves espectaculares, pintas, lonas, mantas, acarreados, banderas, matracas. Todo lo que hacía el PRI lo hace quienes dijeron que eran distintos.

Por otro lado, un proyecto que en el Estado de México por más de nueve décadas no da resultados y que no se da cuenta que los ciudadanos están buscando algo distinto.

¿Qué es eso algo distinto?

¿El que no vayan con otro partido, les favorece?

Totalmente, en 2018 ganamos Jalisco y en 2021, Nuevo León, donde no nos daban ninguna posibilidad. Se quedó a nada de ganar Campeche. En el tú a tú, Movimiento Ciudadano le gana a Morena, y lo retiene por las alianzas que hacen, y nosotros fuimos solos.

Este año que hubo elecciones en seis estados, donde Movimiento Ciudadano saca un resultado que nunca lo había obtenido en su historia. (…) El crecimiento sostenido y exponencial que está teniendo Movimiento Ciudadano para la estrategia que tiene de diferenciarnos y a gente con seriedad empiece a considerar al partido como una propuesta distinta y que se está desmarcando de los demás, la estrategia es la correcta.

Estamos abiertos a a la suma de voluntades, independientemente de los membretes per se, que también soy de los que coincide que la suma aritmética que muchos hacen de que el PAN tiene tantos puntos, el PRI tantos, MC tanto, el PRD tantos, no se da de manera inmediata.

¿Suma de voluntades se refiere a que si llega un partido y les dice voy a poyar a su candidato ustedes aceptan?

Sí, claro.

¿Aceptaría del PRD? Usted ya lo conoce.

De todos lados. Que es lo que no aceptamos es sumar membretes, sumar logos, porque además hay un ánimo de deseo de cambio en el Estado de México, pero con ese deseo de cambio hay una reflexión.

¿Cómo se preparan, porque van a competir contra Morena?

Esa historia ya la viví, en 2017 salgo como candidato que no me conocían, en una partido donde el ánimo interno y la convivencia no era la ideal en ese momento y me auguraban un fracaso en esa campaña.

Irrumpimos. El mejor resultado lo dimos nosotros en ese momento. Como ya lo viví, yo se que no enemigo pequeño, es la propuesta, la estrategia en política lo es todo. Traemos estrategia, vamos a generar la propuesta, vamos a tener candidato o candidata que entusiasme al mexiquense.

