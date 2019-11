Caso LeBarón agrega tensión a la ‘cordial’ relación entre Mexico y EU

El asesinato a nueve integrantes de la familia LeBarón, de origen méxicoamericano, en una carretera federal de Chihuahua y Sonora, agrega tensión a la ya de por sí complicada relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Aunque en apariencia el trato entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es cordial está marcada por la falta de definiciones en torno a la cooperación en seguridad y un doble estándar por parte del gobierno norteamericano, apunta José Luis Valdés, investigador del Centro de Investigación Sobre América del Norte (CISAN).

“Estamos en una situación muy complicada, porque hay falta de operatividad alrededor del tema de seguridad en el gobierno de México, esto ya tiene mucho tiempo de ocurrir de esta manera, sin contar que la cooperación entre México y Estados Unidos ha sido parcial”, apuntó el especialista en entrevista con Forbes México.

Lee también: AMLO rechaza ayuda de Trump, pero promete justicia en caso LeBarón

La mañana del martes Donald Trump expresó la intención de apoyar a México a librar la guerra contra los cárteles de la droga y “borrarlos de la faz de la tierra”; invitación que fue rechazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que no es necesaria la intervención extranjera a menos de que exista un acuerdo de cooperación y la solicitud expresa del gobierno mexicano.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019