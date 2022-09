El Cuarto Informe de López Obrador fue una sarta de mentiras: Ricardo Anaya

El panista Ricardo Anaya criticó el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que este estuvo llevo de mentiras en materia de corrupción, economía y seguridad.

“Propuesta concreta: que López Obrador deje de mentir. Que nos hablen de frente y con la verdad”, dijo el excandidato presidencial por el PAN, PRD, MC en 2018.

En su video semanal, el político recordó este lunes que el presidente afirmó en su Informe de Gobierno que en economía, México ya había regresado a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, Anaya mencionó que según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) demuestran que la economía de México es “inclusive más pequeña que cuando empezó el sexenio, y la inflación es del doble”.

Dicho y hecho: el informe de López Obrador fue una sarta de mentiras. Y lo más grave fue lo que NO dijo:

– 35000 desaparecidos en el sexenio

– La gasolina no cuesta $10 como prometió

– La tortilla más cara que NUNCA

– Aumentó la deuda

– Recortes a educación…

¡Basta de mentiras! pic.twitter.com/wLYrTtgXzs — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 5, 2022

También mencionó que el presidente afirmó que se estaban disminuyendo la desigualdad y la pobreza, cuando datos del Coneval señalan que hay dos millones de personas más en pobreza extrema.

Ricardo Anaya señaló que otra mentira del mandatario federal fue afirmar que se está reduciendo la violencia, por lo que cuestionó “¿cómo se atreve a decir eso? Si el país está hecho un desastre y todo mundo lo sabe. Hay 92 homicidios diarios. Por favor dale el golpe: cada hora matan a cuatro personas en México. ¿Eso es reducir la violencia?”

Lo mismo, dijo Anaya, sucedió con la afirmación de que la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie: “¿No, verdad? No, ya no se tolera la corrupción, bueno, solo la de sus hermanos Pío y Martín (López Obrador), su secretario particular (Alejandro) Esquer, su prima Felipa (López), su amigo (Manuel) Bartlett, Irma Eréndira (Sándoval)”.

Anaya consideró que lo más grave son las cosas que López Obrador no informó, como las desapariciones y la promesa incumplida de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos.

“Lo más grave no son todas las mentiras que dijo, sino las cosas que no dijo en su Informe. No dijo que han desaparecido 35 mil personas en el sexenio, que la gasolina no cuesta 10 pesos como prometió, que la tortilla está más cara que nunca; que aumentó la deuda en 2 billones, que en 90% de los hogares se cayeron los ingresos. Tampoco habló de la robadera en Segalmex, que dejó sin dinero a la educación para metérselo a la refinería que no refina. De nada de eso habló”, detalló.

