El desaliento va a frenar tu progreso, gánale horas y días al desaliento

Son épocas turbulentas las que estamos viviendo, las épocas turbulentas son ideales para líderes remarcables. El mayor reto que tienes en este momento es no dejar que el pesimismo te ahogue, no perder días al desaliento, lo que más puede frenar tu progreso es el desaliento, emitir juicios produce desaliento, imitar, compararte produce desaliento. La mejor forma de combatir el desaliento es poniendo una buena intención de quién quieres ser tú cada día, implica cambiar la pregunta ¿Qué quiero hacer hoy? por la pregunta ¿Quién quiero ser hoy?.

En estos momentos de grandes retos asegúrate que no te estás deteniendo y limitando porque estás preocupado por las opiniones negativas de otros o juicios. Eso nunca es un buen pensamiento o enfoque. Nuestro enfoque debe estar en nuestro futuro, lo que realmente quieres para ti, sin importar la energía que esté a tu alrededor en este momento, donde está tu enfoque fluye tu energía o, dicho de otra manera, donde te enfocas se expande. Construye los resultados positivos y la comunidad que tú quieres para ti, en lugar de lamentarte por lo que temes o por lo que no tienes. Éste es el reto de la vida, haz que tus ojos brillen, que tus ojos miren hacia arriba, da un paso hacia delante con una gran sonrisa en la cara y marcha con FE y da un paso firme hacia el futuro ideal para ti, describe tu futuro.

Las personas van a pensar lo que quieran pensar, son sus sesgos, no tus comportamientos. Es su problema, no tus decisiones. Son sus miedos y proyecciones, no tu FE y tu PODER. Deja que ellos tengan su energía y opinión. Tu mantén tu deseo, tu positivismo, confianza y momento. Hazlo no por lo que ellos piensan, hazlo porque tú sabes que es tu llamado, estás aquí y estás bendecido con oportunidades, dones y habilidades. Enfócate a expandir estas bendiciones y oportunidades y no en el asentir de aprobaciones de otras personas que cambian con sus caprichos y el viento. Abraza tu grandeza y se extraordinario, se remarcable.

Hoy más que nunca tú necesitas, tu familia necesita, tu trabajo necesita, tu comunidad necesita, nuestro país necesita la mejor versión de nosotros. Es tu momento y es el ahora.

Toma acción de tu vida y únete a nuestra iniciativa de líderes remarcables: www.irradiatemore.com

Contacto:

Web: www.irradiatemore.com

Correo: [email protected]

*El autor es Cofundador de Irradiate More con experiencia de más de 25 años como DG en Microsoft México y otros países de LATAM.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

