El ecosistema digital se crea desde gobierno, hasta empresas: Mastercard

Crear un ecosistema que permita que los pagos en México se agilicen es uno de los propósitos por los cuales es de suma importancia la tecnología. Para esto, se requiere que todos los participantes, desde gobierno, empresas, sociedad se sumen a esta propuesta.

Fue así como Jorge Noguera, presidente de Mastercard México y Centroamérica, abrió el Digital Payments Summit un espacio en el que se abordará esta temática en el que se irá desde lo básico hasta los adelantos y percepciones que tienen los usuarios de estos nuevos modelos de pago.<

El directivo dijo que los actores digitales deben comprometerse a que este ecosistema se debe fortalecer y que para ello el tema de seguridad debe ser primordial.

En su participación que llevó como nombre ‘Pagos Digitales: Mastercard liderando la evolución’, detalló que desde su trinchera, la empresa está trabajando en innovar en esta dinámica. Dijo que la firma que representa está consciente en que la seguridad es un tema que a la gente le preocupa, y por eso realizan inversiones en investigación y desarrollo para que, como empresa, se cree un sano ecosistema.

El escenario de los pagos digitales en México ha ido en evolución. Cada día vemos más herramientas digitales que conforman este ecosistema así como mayor apertura para su adopción. Sin embargo todavía existen retos por superar a nivel usuario como pueden ser el miedo o el desconocimiento a los procesos de pagar digitalmente.

En una de las prácticas más comunes para realizar algún pago digital es en el comercio electrónico, dinámica que también ha tenido crecimientos en México. Según la Asociación Mexicana de Venta Online, detalla que dos de las razones más fuertes que el mexicano tiene para no comprar en línea es que el 77% de los no compradores tiene miedo a ser víctima de fraude electrónico. Así mismo, 4 de cada 10 no compradores, cree que el proceso de compra es inseguro.

Este día se está llevando a cabo el foro Digital Payments Summit, por parte de Mastercard y Forbes en el que se abordará esta temática en el que se abordarán temas como mejores prácticas, seguridad y la evolución que han tenido los pagos digitales en México.