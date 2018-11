El error de 500 mdp que dejó sin agua a CDMX y el Valle de México

El mantenimiento al sistema Cutzamala contemplaba agregar una pieza importante para su correcto funcionamiento.

La pieza K invertida, diseñada por ingenieros mexicanos para el mantenimiento del sistema Cutzamala no funcionó, ya que al ponerla en funcionamiento se desplazó cuatro centímetros, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con un peso de 185 toneladas y un costo de 500 millones de pesos, la tubería clave para los trabajos de mantenimiento se partió en tres, por lo que fue descartada después de 150 horas de trabajo.

Además de otros trabajos, los relacionados con la pieza K provocaron el megacorte de agua en 13 alcaldías de CDMX y 13 municipios del Estado de México.

PUBLICIDAD

Después cuatro días de trabajo sin parar, el domingo 4 de noviembre la Conagua abrió el bombeo y tras cuatro horas de funcionamiento, la pieza se desplazó cuatro centímetros.

También puedes leer: Megacorte de agua se prolongará hasta 40 horas más

“El agua, al interconectarse en el enlace entre las dos líneas, arrastro la K invertida por el suelo”, dijo Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua.

Tras el error, la Conagua anunció que el megacorte de agua podría ser hasta el domingo 11 de noviembre en algunas alcaldias de CDMX.

Tanto el vocero como el director general de la Conagua dijeron que deben realizar un análisis de lo ocurrido.

De acuerdo con El Universal, los estudios para la instalación de la pieza comenzaron en 2013 cuando la Conagua contrato consultores externos.

¿Un error corregido?

El martes 5 noviembre el director del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, (Sacmex), Ramón Aguirre, confirmó que entre las 15:00 y las 19:00 horas regresaría el suministro de agua a la Ciudad de México.

El funcionario dio que arreglar el problema con la pieza K invertida no era mayor dificultad, ya que “es una cuestión que no tiene ningún problema porque no hay fuerzas asimétricas de que se muevan los tubos, es un trabajo relativamente sencillo, tengo absoluta seguridad de que hoy mismo nos darán agua”.

En ese sentido, Aguirre dijo que fracasó la K invertida, pero todo lo demás se terminó y el objetivo principal, que era contar con dos líneas, se cumplió.

De acuerdo con el director del Sacmex, la K invertida tiene una función de redundancia que no es indispensable, “habría que ver qué evaluación hacen las nuevas autoridades de la Conagua, si les interesa esa redundancia o no, si van a hacer una interrupción igual o no”, dijo.

Mencionó que el abasto estará restablecido al ciento por ciento el sábado próximo, las alcaldías del lado poniente como son: Álvaro obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán esperamos que estén para el viernes y el resto de las alcaldías para el sábado.

+Popular: