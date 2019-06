En el futuro de las oficinas y el trabajo, ¿el formato WeWork es el ideal?

Tanto desarrolladores, como empresas y usuarios, contemplan que el futuro de los espacios de trabajo corresponden a centros libres. En donde los empleados o trabajadores puedan ocupar los servicios apoyados de la tecnología y conectividad a favor de sus intereses y que esa losa que a veces es el traslado o la estancia en una oficina gris y aburrida, se termine por completo.

Sin embargo, esto no es una visión del futuro, es actual y ya se está llevando a cabo. Algunos de los grandes corporativos y compañías ya han comenzado a migrar sus instalaciones a este tipo de complejos, una que apuntala a ser la tendencia de las oficinas y el trabajo.

Francisco Martín del Campo, socio director de Grupo Arquitectoma, Richard Schmidt, first vicepresident occupier advisory & transaction Services CBRE y Ary Krivopisk, head of Real Estate for Wework Latam, en su participación en el Foro Forbes Inmobiliario 2019, los directivos coinciden en que el futuro de las instalaciones de trabajo es ahora y no hay vuelta atrás y sin duda, uno de los que han puesto la primera piedra para darle este nuevo giro es WeWork.

«Yo creo que cuando planeas esto, atiendes demanda del mercado que hay. Ubicación, particularidad de cada terreno. la sustentabilidad es muy importante, todo pensado ya en gente joven», dijo el socio director de Grupo Arquitectoma.

Los directivos compartieron la mesa que llevó por nombre «El Futuro de las oficinas y el trabajo», en donde dijeron que las empresas deben voltear más a temas de sustentabilidad, tecnología, espacios abiertos, abrir las ventanas para que los empleados y trabajadores en general sean más libres y felices, esto dijeron, cambiaría sin duda alguna la visión del trabajo.

Sobre las nuevas características que debe tener un espacio de trabajo, Richard Schmidt, señaló que ya estos nuevos complejos no solo deben contar con lo básico sino que el uso de la tecnología, conectividad y diversas áreas,

«Los edificios y las exigencias obligan al desarrollador a invertir más y ser punta de lanza en sustentabilidad, los desarrolladores han invertido demasiado y requerimos voltear más a temas de nuevas energías, que tenga aportaciones de bajo consumo de energía, más sustentables, todo esto con la ayuda de la conectividad que otorga la tecnología», señaló.

Por su parte, la propuesta que ha planteado WeWork en sus oficinas y espacios para trabajo, han sido vistos no solo como el futuro de los espacios, sino la realidad de cómo las empresas poco a poco han cambiado sus modelos de renta de oficinas.

«WeWork comenzó con pocas personas, empezaron a entender que era más productivo estar en un espacio como WeWork que en grandes espacios, en donde tuvieran mayores libertades y se sintieran más felices. Espacios en los que no se sintieran presos o aburridos, sino que fueran divertidos y esto se viera reflejado en un mejor desempeño en sus labores», dijo Ary Krivopisk.

