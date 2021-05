El INE cuesta lo que tiene que costar; tiene tareas enormes que desarrollar: Uuc-kib Espadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ninguneado en constantes ocasiones al Instituto Nacional Electoral (INE), pues asegura que es el más caro del mundo y no garantiza comicios limpios; ante ello, el consejero Uuc-kib Espadas defendió al órgano electoral al aseverar que “cuesta lo que debe costar”, ya que organiza las elecciones en todo el país.

“Tenemos unas elecciones de una extraordinaria calidad a nivel mundial y eso tiene un costo. El costo al que hemos llegado no empezó de la noche a la mañana: es el resultado de 40 años de historia electoral, en el que desde la sociedad civil y los partidos exigimos condiciones que garantizaran que los votos se cuenten bien. Eso es lo que tenemos hoy, tiene un costo, y es verdad, pero no es un costo desbordado”, dice.

En entrevista con Forbes México, el consejero explica que este proceso electoral 2020-2021 costará 90 pesos por elector, “lo cual no es una cantidad desmedida”.

Señala que entre las acciones que realiza el INE es la producción del Padrón Electoral y la credencial para votar con fotografía, que “cuesta al país algo así como 8 mil millones de pesos anuales, que es más de la tercera parte del presupuesto del órgano electoral. Esa credencial del elector no se podría producir manteniendo las condiciones de confianza que hay en ella por parte de ciudadanos e instituciones si ese costo se abaratara”.

Sobre la propuesta de algunos militantes de Morena sobre desaparecer el INE, el consejero señala que estos no sería fácil, pues para ello -recordó- es necesario la votación a favor de dos terceras partes de los legisladores en el Congreso de la Unión, ya que es una reforma Constitucional

“La estructura electoral puede ser modificada, las características del INE pueden ser modificadas, pero eso exige un amplísimo consenso social que se refleja en votaciones del Congreso a dos terceras partes de sus integrantes. No es una cosa sencilla, no puede ser ideas que no tengan una amplia maduración sean las que guíen el orden institucional en este país”.

Presupuesto del INE (millones de pesos)

¿Cuáles son los retos para el INE en estas elecciones?

El norme tamaño de las elecciones, lo cual no tiene que ver nada mas con una cuestión operativa, sino también con la gran complejidad que implica tener al mismo tiempo que la elección de Cámara de Diputados, 15 elecciones de gobernador, 30 elecciones locales en un contexto de competencia de 10 partidos.

Por otro lado, las condiciones sanitarias que nos han obligado, desde las elecciones extraordinarias del año pasado, a establecer protocolos específicos que les garanticen a los electores que ir a la urna no representara ningún riesgo adicional en sus vidas.

¿Considera que estas elecciones se están dando en un ambiente de confrontación?

Esos son elementos que hay en todas las elecciones. Los procesos electorales no se supone que sean procesos en los que todo mundo esté de acuerdo, justamente lo contrario. La idea de las elecciones es que los adversarios sociales pongan sus proyectos políticos a competir a través de las urnas; en eses sentido me parece normal que haya momentos de fricción en la competencia. Es parte de lo que la democracia lleva consigo.

¿Cuál es su opinión de las críticas que han surgido en contra del Instituto desde la presidencia hasta militantes de Morena?

No todo mundo debe estar de acuerdo con las decisiones de la autoridad electoral; Existen mecanismos jurisdiccionales para acudir a tribunales y dirimir las diferencias que un partido pueda tener contra la autoridad electoral.

En ese sentido, me parece parte de la normalidad democrática que quienes no están acuerdo con una u otra decisión del Instituto que afecta sus condiciones de competencia, manifiesta inconformidad. No me parece que sea grave, no me parece que signifique ningún tipo de problema para el desarrollo del proceso electoral; me parece parte normal de las contradicciones que necesariamente ocurre en las democracias.

¿El INE es oneroso como ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador?

No, el INE es una institución que cuesta lo que tiene que costar, el INE tiene tareas enormes que desarrollar, la más evidente es la producción del Padrón Electoral y la credencial para votar con fotografía, que cuesta al país algo así como 8 mil millones de pesos anuales que es algo más de la tercera parte del presupuesto del INE. Esa credencial del elector no se podría producir manteniendo las condiciones de confianza que hay en ella por parte de ciudadanos e instituciones si ese costo se abaratara.

Tenemos unas elecciones de una extraordinaria calidad a nivel mundial; eso tiene un costo. El costo al que hemos llegado no empezó de la noche a la mañana, es el resultado de 40 años de historia electoral (…) Eso es lo que tenemos hoy, tiene un costo, y es verdad, pero no es un costo desbordado. Este proceso costará de los 90 pesos por elector, lo cual no es una cantidad es desmedida.

¿Es tan fácil desaparecer el INE como algunos políticos lo han pedido?

La estructura electoral puede ser modificada, las características del INE pueden ser modificadas, pero eso exige un amplísimo consenso social que se refleja en votaciones del Congreso (de la Unión) a dos terceras partes de sus integrantes. No es una cosa sencilla, no puede ser que ideas que no tengan una amplia maduración sean las que guíen el orden institucional en este país. No ha sido así en el pasado y no será así en el futuro,

¿Ve bien una reforma electoral?

Los proceso electorales son mejorables, hay cosas que deben reformarse ¿que se debe reformar? Eso es materia de un debate muy amplio.

¿Considera que ha sido dañada la imagen del INE y de los consejeros ante las declaraciones que hay en su contra?

Cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones sufre un desgaste en virtud del debate, pero en ese debate no sólo hay opiniones en contra, también hay un análisis objetivo de las cosas que hace el Instituto: opiniones sobre el desempeño caso por caso y me parece que el balance es muy favorable para el Instituto. Esun hecho que la opinión publica, mayoritariamente, valora el INE como una institución democracita y capaz de darle elecciones limpias.

