No hay ninguna posibilidad de fraude en las elecciones: Ciro Murayama

Con experiencia de más de 20 años en proceso electorales, pues no sólo ha sido consejero en el Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama asegura que no hay ninguna posibilidad de que este 6 de junio pueda haber algún fraude electoral, pues señala que hay varios eslabones que lo impiden.

“Hay tantas posibilidades de que haya fraude como de que Elvis Presley esté vivo; es decir, ninguna. Es un mito al que alimenta la desconfianza y la irresponsabilidad de los actores políticos. Hay una cadena de confianza, que tiene una serie de eslabones que impiden el fraude”, señala el consejero del INE en entrevista con Forbes México.

A días de que se lleven acabo las elecciones, candidatos de Morena y hasta el dirigente de este partido, Mario Delgado, han declarado de puede darse un fraude electoral por parte de los partidos de oposición y señalan que estos organismos políticos están aliados al INE.

Sin embargo, el consejero explica que esto no es posible, pues hay cadenas que lo impiden, como el Padrón Electoral -donde están registrados todas las personas que solicitaron su credencial para votar- “que es de mucha más consistencia que los padrones que existen en Francia, Suiza, Estados Unidos; en eso, México va a la vanguardia”.

Además, de que nadie puede votar dos veces, porque todos se van a identificar con su credencial del elector, la cual, asegura, es única e infalsificable; en la casilla hay ciudadanos, que fueron sorteados para poder estar ahí; cada partido tiene representantes que observan las elecciones; cuando votan, los funcionarios de casilla les marcan el dedo pulgar con líquido indeleble, y las boletas electorales son infalsificable, porque están hechas de papel seguridad.

Desde su oficina ubicada en Tlalpan, asegura que el sistema electoral que tiene México es de vanguardia, pues es un ejemplo para el mundo. Ello porque el INE ha capacitado a autoridades electorales de los cinco continentes.

Además, llama a los ciudadanos a votar este 6 de junio, ya que dice que México debe refrendar que la única vía legítima para llegar y salir del poder es por medio del voto libre y secreto, y confía en que el mandatario Andrés Manuel López Obrador respete los resultados electorales.

“Yo espero que los actores políticos y el presidente, en particular, estén a la altura de respetar y asumir el veredicto ciudadano; sea este el que sea”. CIRO MURAYAMA

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones?

La misma noche de la elección vamos a tener dos mecanismos para que se conozcan con transparencia. En el caso de la Cámara de Diputados y de las 15 gubernaturas, el INE va a desarrollar conteos rápidos, que son instrumentos estadísticos de estimación de la votación, (y que son) de alta confianza.

Así que, hacia las 11 de la noche vamos a ver bien a bien quién ganó cada gubernatura, como quedó integrada la Cámara de Diputados. Es un ejercicio estadístico, todavía no vinculante.

Al mismo tiempo, la noche de la elección (6 de junio) va a operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que consiste en un censo, que es recabar las actas con los resultados de todas las casillas, se digitalizan y se publica cada acta; además, se captura los votos que tuvo cada candidato y se pueden consulta.

¿Hay posibilidades de que haya un fraude en las elecciones?

Hay tantas posibilidades de que haya fraude como de que Elvis Presley esté vivo; es decir, ninguna. Es un mito al que alimenta la desconfianza y la irresponsabilidad de los actores políticos. Hay una cadena de confianza que tiene una serie de eslabones que impiden el fraude.

Entonces, está descartada la probabilidad de fraude. Quien está hablando de fraude, en realidad lo que quiere hacer es alejar a los ciudadanos de las urnas, es sembrar irresponsablemente desconfianza y es atentar contra lo que mejor hemos hechos los mexicanos en los últimos 30 años, que es pasar de un sistema electoral defectuosos -que era una vergüenza mundial como lo que ocurrió en 1988- a tener un sistema electoral de vanguardia.

¿El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador genera confrontación?

El discurso del presidente de la República es un discurso de incomodidad ante el diseño constitucional democrático de tiene México. El presidente llegó a su cargo de la manera legal y legítima, a través de unas elecciones que organizó un INE autónomo, no plegado al gobierno en turno, sino que garantizó el voto libre y secreto de la ciudadanía, y ese voto libre y secreto le dio el triunfo al presidente.

Es muy breve nuestra vida democrática, (y) eso quiere decir que la democracia en este país es muy frágil y por eso hay que cuidarla y por eso son muy graves y muy irresponsables los ataques contra la institucionalidad democrática y contra pacto político fundamental de nuestra democratización, que es que el gobierno no se mete en las elecciones.

Morena y el presidente señalaron que buscarán una reforma electoral tras las elecciones. Algunos dicen que desaparecerán al INE o que lo mandarán al Poder Judicial ¿es un retroceso? ¿es posible hacerlo?

Cambiar las leyes siempre es una posibilidad y no las da nuestro marco constitucional, y para cambiarla ¿qué se necesita?, una mayoría calificada. Hoy no existe en las dos cámaras una mayoría calificada (para un partido), y el Senado no se va a renovar esta elección.

Entonces la posibilidad de cambiar la Constitución pasaría por un acuerdo con los distintos partidos del Senado. Hoy no se han puesto de acuerdo, (por lo que) veo difícil estos intentones de mutilación de organismos constitucionales autónomos.

El presidente López Obrador señaló que usted no es demócrata ¿cómo ve eso?

Bueno pues mi trayectoria mis dichos, mis actos y mis votos dicen quién soy. Soy consejero desde 2014 cuando nació el INE. (…) El INE es una institución con un consejo general, que es un colegiado donde jamás se le ha puesto ningún obstáculo a la fuerza política que llevó al presidente de la República, justamente, al cargo que hoy ocupa.

Si en el INE hubiera habido dados cargados contra ellos, se podría documentar, pero lo cierto que lo que se puede documentar es que Morena ha sido un jugador más entre todos, con todos los derechos que la constitución y la ley le da, y esos derechos los ha salvaguardado una y otra vez el INE. Entonces, los ataques contra el INE y contra sus consejeros de parte de morena y del gobierno no tienen fundamento y son falsedades.

