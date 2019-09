El libro de papel no desaparecerá… por ahora

Por Lucía Pérez Moreno

José María Castro, gerente general de Siglo XXI Editores, celebra que el sello para el que trabaja desde hace 17 años siga siendo independiente. Varias editoriales contemporáneas, como Joaquín Mortiz y Diana, ya fueron adquiridas por grandes consorcios internacionales. “Sobrevivimos porque tenemos un legado de autores muy importante”, afirma Castro. En su catálogo figuran Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss y Pablo González Casanova, entre muchos otros.

Fundada hace 53 años por un grupo de intelectuales que buscaba abrir nuevos espacios de pensamiento, Siglo XXI tiene el mérito de ser una de las pocas empresas mexicanas, junto con el Fondo de Cultura Económica (FCE), con presencia internacional, pues tiene oficinas en España y Argentina. El resto de las editoriales independientes está desapareciendo o está siendo absorbido. “La influencia de la industria editorial mexicana se está apagando”, lamenta Carlos Anaya Rosique, presidente de la Coalición por el Acceso Legal de la Cultura y ex presidente de la Caniem.

En el ranking de los 50 grupos editoriales más grandes del mundo, publicado cada año por BookMap (una iniciativa que estudia el mercado global del libro), no hay ni mexicanos ni argentinos. Hoy, el mercado está dominado por un puñado de empresas de Estados Unidos y Europa, entre las cuales Santillana y Planeta son dominantes en América Latina. Se suma también al mercado en español Penguin Random House (PRH), filial del conglomerado alemán Bertelsmann, que ha comprado sellos como Alfaguara, Aguilar, Grijalbo, Debolsillo, Plaza & Janés, y Taurus, entre otros. PRH no aceptó la solicitud de entrevista de Forbes México para hablar sobre su presencia en el mercado mexicano.

El fantasma de la tecnología acecha a la industria

Durante la última década, se han dejado de imprimir en México más de 35 millones de libros y, año con año, las ventas van a la baja. Muchas editoriales recortan personal y las librerías lucen más vacías. “La caída en tráfico es de entre 3 y 5%” en los últimos tres años, reconoce Alberto Achar, director de marketing de Librerías Gandhi, empresa que tiene 270 puntos de ventas, entre locales propios y espacios en tiendas departamentales y de autoservicio.

A Achar le tranquiliza darse cuenta, al hablar con otros libreros, que no es él quien tiene las mayores pérdidas. La contracción del mercado es un fenómeno mundial relacionado con la migración de esta industria hacia plataformas digitales, pero también con el auge del video y los videojuegos. PRH, por ejemplo, lleva tres años sin crecimiento. Aun con la compra de nuevos sellos, registró una caída de ingresos de 8% entre 2015 y 2017, de acuerdo con BookMap.

PRH, la cuarta editorial más grande del mundo, publica, al año, 600 millones de libros, dos veces más que toda la industria editorial mexicana, pero su poderío (maneja 275 editoriales en 19 países) no la ha podido librar de la actual crisis.

Y Pearson, la número uno a escala mundial, tuvo una contracción de 17%, es decir, de 1,000 millones de euros (mde) en sus ingresos, dejándolos en 5,000 mde entre 2015 y 2017. Hay varios factores que afectan a los libros, señala Achar, de Gandhi, pero el principal es el streaming: “Hoy puedo decir con certeza que mi mayor competidor no es la librería de enfrente, sino Netflix”.

En México, la velocidad con que las librerías pierden visitantes es vertiginosa. La encuesta Módulo sobre Lectura (Molec), elaborada por el Inegi, muestra que, además de la persistente caída de lectores, de 2% anual, hay menos visitantes a las librerías. “Los lectores cada vez buscan contenidos más breves y visuales, [mismos] que encuentran en internet”, dice Azucena Galindo, directora de la Asociación Civil IBBY México, dedicada a la promoción de la lectura.

Achar, de Gandhi, es más categórico. “Las nuevas generaciones son junkies del placer inmediato, con un span [lapso] de atención mínimo”. En su opinión, el proceso de fusiones y adquisiciones no sólo transformará el horizonte editorial, sino el del comercio. Y pone como ejemplo a la cadena Barnes & Noble, la más grande de Estados Unidos, que, este año, fue comprada por un fondo privado de inversión, Elliott Management, luego de caer en números rojos. Un año antes, este mismo fondo se había hecho, en Reino Unido, de Waterstone, otra gran cadena librera.

Te puede interesar: 12 libros que puedes leer este verano

Cambio de paradigma

Precisamente por las enormes dificultades financieras que enfrenta la industria, muchos sellos independientes tratan de unirse a grandes conglomerados, como PRH o Planeta. “Las fusiones están lejos de terminar”, prevé Anaya Rosique, expresidente de Caniem.

La última en sumarse este año a PRH fue Salamandra, la editora en español de Harry Potter. No estaba en crisis, pero tomó la decisión para mejorar su posicionamiento comercial. Su competidor más cercano en el mercado en español es Editorial Planeta, un holding que tiene presencia en tv, radio y prensa escrita. Entre sus adquisiciones están Tusquets, Seix Barral, Diana (editora de Gabriel García Márquez) y Joaquín Mortiz, que tiene entre sus autores a Jorge Ibargüengoitia.

“Entre los dos [conglomerados] están peleando para ver cuál compra más editoriales”, dice José María Castro. Ambas se enfocan en best sellers (narrativa, autoayuda o libros infantiles), pero, lentamente, se acercan al libro científico y académico, que, aunque es un mercado pequeño, tiene mejores rendimientos que el promedio de la industria.

El FCE va por el pueblo

Mientras que hoy, la mayor parte del sector apuesta a tiros más cortos, el Fondo de Cultura Económica (FCE) navega en sentido contrario. Su director, Paco Ignacio Taibo II, le apuesta a una colección popular para llegar hasta la última ranchería de México. “Vientos del Pueblo” tendrá 40 títulos, cada uno con un tiraje de 40,000 ejemplares. Su distribución será a través de librerías del FCE, Educal y librobuses. “Antes, se hacían libros para públicos superminoritarios, pero nosotros vamos a volverlos más accesibles”, dice Taibo a Forbes México.

El proyecto no está exento de críticas, porque esta colección, con precios que van de 11 a 49 pesos, es una afrenta para las librerías. Si bien el FCE afirma que estos títulos no son competencia desleal, sino un abrir de boca para captar nuevos lectores, muchos consideran que la estrategia está equivocada. “Nosotros no compartimos esta visión”, afirma Alberto Achar, quien considera que ésa no es la manera de formar lectores.

Curiosamente, estas mismas críticas son hechas por pequeñas editoriales a Gandhi, Porrúa y otros grandes comercializadores. Paulina Delgado, directora comercial de El Naranjo, afirma que las grandes cadenas de librerías están descontando los precios (sobre todo el llamado precio único) bajo el argumento de que es mejor darlos baratos a no venderlos.

Y, mientras todos pelean un pedazo del mercado, mantienen viva la expectativa de que pronto llegue un nuevo best seller, con la fuerza de ventas que tuvieron Harry Potter, 50 Sombras de Grey o Crepúsculo, para, así, espantar la sombra de la crisis.