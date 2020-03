Fomentar el liderazgo femenino no es un favor a las mujeres: IBM

El promedio de mujeres que se emplean en el sector tecnológico en México aún sigue siendo bajo. Según las cifras que comparte IBM, solo 25% del grueso de los trabajos en este sector, es ocupado por ellas.

Sin embargo, en los últimos años, el tema de inclusión de la mujer en las diversas actividades tanto laborales como sociales, ha tenido que afrontar algunos retos en donde muchas veces la barrera a vencer ha sido el mismo conservadurismo y a los hombres, como principales actores de los negocios y de la sociedad. Por ende, esto ha llevado a que el liderazgo femenino se torne en ocasiones, como si fuera un favor que la sociedad le debe al género, siendo esto un error.

“En el caso del sector de la tecnología, las mujeres son minoría, mas o menos tal vez un 25% de la población son mujeres, y es todavía menor el porcentaje conforme suben en la pirámide organizacional. No es un tema de hacerle el favor al género femenino, es un tema de reconocer que esas habilidades de liderazgo tienen un impacto de productividad y en los resultados de negocio“, detalla para Forbes México, Ana Paul Nacif, directora de Marketing y Comunicaciones en IBM México.

Apoyo académico y en programas STEM

Hace unos meses la firma tecnológica firmó con la la Universidad de Guadalajara (UDG) un acuerdo para implementar el modelo educativo P-TECH en México, con una inscripción inicial de 80 estudiantes de la Politécnica Guadalajara y Politécnica Ing. Matute Remus, a fin de prepararlos para trabajos de la economía digital.

P-TECH es un modelo de escuela pública para educación preparatoria, centrado en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la capacitación experimental en el lugar de trabajo. Los estudiantes participan en experiencias laborales y orientación vocacional desde el bachillerato, se gradúan con un diploma técnico en un campo estratégico de la industria, junto con su título de preparatoria.

“Sin duda es un sector dominado por hombres, como lo es también el energético. En el sector de tecnología trabajamos con programas dirigidos a mujeres, desde que están en la escuela hacemos programas lógico-matemáticas, que van preparando el cerebro de las mujeres para que cuando lleguen a la secundaria o preparatoria, no le tengan miedo a las ciencias ni a las matemáticas y cuando llegan a la universidad puedan optar por carreras STEM“, dice la directiva.

México y los nuevos retos laborales

Sin embargo es todo un reto al momento en que se aterriza en cifras en México. Según los datos que se compartieron en la mesa Futuro del Trabajo, en el marco de la campaña organizada por la OCDE, “I am the Future of Work”, el panorama es poco alentador para el país.

“Del 56.8% de estudiantes a nivel licenciatura en México, son mujeres, sin embargo en las carreras STEM solo son 29.6%. En síntesis únicamente el 6% de universitarias en México son mujeres en carreras STEM, muy baja”, señaló Geraldina Herrera, diputada federal del gobierno de México en su participación en esta mesa.

Coincidió con la directiva de IBM en que es necesario que México madure en nuevos modelos de educación, volteando a la tecnología y a la importancia que tendrá para los futuros empleos.

“Es necesario que nuestra mirada esté hacia el nuevo modelo de educación superior. Tener en claro que la capacitación de los maestros es muy importante, en conocimiento de las materias STEM, como también capacidad para transmitir su importancia hacia la empleabilidad”, mencionó la diputada.

La directiva de IBM abundó que los retos son mayores para México y que el lado empresarial debe comenzar por poner su granito de arena en los temas de alianzas y programas que ayuden a la especialización de los nuevos talentos laborales.

“Nos hace falta mucho, creo que hace falta que las empresas locales e internacionales creen programas para poder bajar las barreras y que sea equitativo el piso. No estoy diciendo hacer más fácil el camino de las mujeres, estoy diciendo quitar las barreras que a las mujeres le afectan más en su desarrollo en el trabajo, como el tema de la maternidad”, detalló.