“El liderazgo necesita tomar riesgos”: Leopoldo López

“El liderazgo necesita tomar riesgos”, así respondió el líder opositor Leopoldo López cuando el periodista Wil Hylton del periódico The New York Times sobre cómo se sentía al romper y saber que podría volver a prisión.

López, miembro de Primero Justicia y Voluntad Popular, señaló que no sabía que esperar. “No sé cuál será el resultado. No sé lo que está pasando. No sé si fue porque recibieron la alerta de la publicación, o algo más está sucediendo”.

En la entrevista, Wil Hylton explicó que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la casa de López varias veces para tomarle fotografías con el periódico de ese día.

Puedes leer: Oposición de Venezuela convoca a protesta en contra de elección presidencial

PUBLICIDAD

La intervención del Sebin puede estar relacionado con la represión al partido político Voluntad Popular, que podría ser amenazante para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El periodista relata que tuvo contacto con López tras la interrupción de los agentes del Sebin. Sin embargo, tiempo después, el líder opositor venezolano dijo que existía l posibilidad de que fuera a la cárcel de Ramo Verde.

El partido que López fundó en 2009, Voluntad Popular, es con mucho el elemento más conflictivo de la oposición venezolana. Fue a través de Voluntad Popular que López organizó las manifestaciones generalizadas que llevaron a su arresto en 2014.