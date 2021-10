El litio ya suena como a mito; nadie lo conoce en la sierra de Sonora: alcalde en Sahuaripa

Luis Carlos Galindo Duarte, presidente municipal de Sahuaripa, Sonora, afirma que las especulaciones ya crearon un mito en torno al litio, ya que los inversionistas no han sacado el metal de varios yacimientos de la sierra de Sonora para fabricar las baterías de los automóviles eléctricos.

“El litio ha sido hasta ahora como un mito, porque todo mundo habla del material, pero nadie lo conoce en la sierra de Sonora”, afirma el político emergido de las filas del PAN, PRI, PRD.

En Sahuaripa, hay exploraciones de una mina de litio, pero no se han concretado los trabajos y la empresa está buscando inversionistas para sacar el mineral usado en las baterías de los automóviles eléctricos, dice a Forbes México.

Hasta ahora “todavía no se ve algo claro con las minas de litio”, señala el político conocido como Calacha.

Desde hace años ha habido un boom con una mina de litio en Bacadehuachi, —otro municipio de la Sierra Madre Occidental—, pero todavía no lo explotan y no se sabe más, expresa el ingeniero civil.

“Veo bien a la industria minería, siempre que sea una minería responsable, y tenga regulaciones claras y precisas para detonar todos los proyectos”, explica Luis Carlos Galindo Duarte

“Yo no estoy cerrado a que haya inversión extranjera”, señala el alcalde de Sahuaripa, un municipio que vive de la minería, la ganadería y las remesas enviadas por los mexicanos radicados en diferentes ciudades de Estados Unidos.

El municipio de Sahuaripa, que está a 3 horas de Hermosillo y a 7 horas de Empalme, comenzó a estar en el radar mundial por la mina nombrada como Tesla Lithium.

Derivado de la gran demanda que representará en el futuro cercano a nivel mundial el litio, Mexital Mining, una empresa propiedad de los italianos Alessio Ameruoso y Demis Zanidol, adquirió una concesión minera Tesla Lithium en el municipio de Sahuaripa.

Los empresarios italianos, quienes tienen el respaldo y ayuda de inversionistas mexicanos, ahora lo consideran como el Proyecto Aros, que tiene a los proyectos Sonora Lithium de Bacanora Lithium y Electra de Infinite Lithium Corp.

“El Proyecto Aros consiste en la concesión Tesla Lithium de 26,691 hectáreas, la cual fue adquirida recientemente y ahora controlada 100% por Mexital Mining”, señala la empresa minera de origen italiano.

Luis Carlos Galindo Duarte afirma que solo conoce de los trabajos de exploraciones realizados por Mine Crons, una empresa fundada y presidida por José de Jesús Netzahualcoyotl Soots López.

Hasta el momento, el presidente municipal de Sahuaripa no conoce de la existencia de la mina Tesla Lithium, que es propiedad de Mexital Mining.

Hablaba de que la extracción del litio es un mito. Sin embargo, Sahuaripa, Bacadehuachi y Nacori Chico están en el mapa mundial por sus yacimientos del material usado en la revolución automotriz: ¿Cómo se sienten ustedes que están pisando o miran montañas con litio?

Nos hace sentir bien al principio, pero ya con tantas especulaciones y nada de acciones, pues empiezas a ser un poco incrédulo. En lo general soy una persona que me rijo por acciones y no tanto por palabras, entonces ya con tanta especulación nos da un poco de incertidumbre e incredulidad, y hasta no ver, pues no vamos a creer.

¿Si concreten las inversiones para extraer litio le dará un vuelco a toda la vida de la sierra de Sonora?

Totalmente, aunque nosotros tenemos minas de oro en Sahuaripa, que le da vida a toda las comunidades alejadas, así como dan empleo y una derrama económica. Las inversiones en los campos del litio sí serán muy benéficas para la regional, porque en el caso de Sahuaripa desde que le quitaron el Fondo Minero está muy triste la región, no hay empleos, no hay obras y no hay nada.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa para nacionalizar los yacimientos de litio: ¿Usted ve bien este tipo de propuesta o es necesaria la participación de los privados en la exploración de litio?

La mayor parte de las empresas mineras del país son extranjeras, porque son las que tienen los recursos para explotar. Por ahí dice un dicho que para explotar una mina necesitas tener otra.

Las mineras extranjeras están encarriladas y cuentan con los recursos para abrir varios proyectos. No debemos estar cerrados a otras inversiones, porque es gente que invierte su dinero en México y genera empleos.

¿Ve bien la llegada de inversionistas extranjeros y mexicanos a la extracción del litio?

Sí, por ejemplo nosotros tenemos a Álamos Gold y Agnico Eagle con minas de oro, que han venido a detonar la economía de toda la sierra de Sonora. Hay muchos que están en contra de la minería por la contaminación, pero si no hay empleo en lugares como la sierra de Sonora: O te mueres o te vas a otro lado.

¿Las empresas mineras cómo ayudan al municipio de Sahuaripa, luego de que ya no reciben recursos del Fondo Minero?

Como ayuntamiento tenemos recursos muy limitados y apenas alcanza para pagar nóminas y servicios y rápido se acaba el dinero. Las mineras nos apoyan con dulces y regalos para celebrar el día del Niño y las Madres, tambos para la basura de los hogares y pintura para las escuelas.

Álamos Gold apoyó con 100 mil pesos para la rehabilitación de la ambulancia, que sale a diario a Hermosillo por una u otra cosa y con traslados. Y con Agnico Eagle para que done un aparato de rayos X, cuyo costo es de 40 mil dólares, para el Centro de Salud de Sahuaripa.

