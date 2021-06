Tesla y Bacanora han hecho ofertas por dos minas de litio: Mine Crons

José de Jesús Netzahualcoyotl Soots López, presidente del Consejo de Administración y fundador de Mine Crons, reveló que Bacanora Lithium, Tesla Mine y armadoras europeas de automóviles han realizado una serie de ofertas para comprarles dos minas de litio encontradas en la sierra de Sonora.

“Nosotros nos asumimos como mexicanos y no vendimos ni ofrecimos (nuestras minas), porque hubo ofertas de Bacanora Lithium, también a Tesla le interesa el litio de nosotros”, dijo el empresario.

Bacanora Lithium y Tesla, así como todos, están pendientes del estira y afloja para cuando el gobierno de México abra las puertas de la industria del litio, cuenta el también geólogo egresado de la Universidad de Sonora.

El gobierno de México cerró las puertas de los inversionistas a la explotación de litio en México y “esa incertidumbre de alguna manera tiene a todos detenidos”, dijo a Forbes México.

Los empresarios chinos están avanzando en la exploración de las minas de litio, ya que compraron las acciones propiedad de las compañías canadienses en Bacanora Lithium, reveló.

Los chinos están tomando ventaja por una razón estratégica y de geopolítica, porque el futuro del mundo está en el litio, agregó el también fundador de la empresa Mine Crons.

Mine Crons es una compañía minera de bajo costo, como las aerolíneas: “No hacemos minería de extracción de grandes volúmenes o de cielo abierto, nuestra misión es explorar, extraer, recuperar, reinvertir y nada de meter más centavos de los que no hay”, explicó el empresario.

Ningún banco y fondo de inversión, comentó Soots López, da un financiamiento y los fondos mineros no voltean a ver al pequeño minero.

Nuestra actividad, añadió, nos permite interrelacionarnos mucho con los pequeños mineros a los cuales brindamos asesoría en trámites legales, asesoría medioambiental, geológica y promoción para inversión.

“En nuestra sociedad se fue juntando gente que invierte y maneja dinero en inversiones, quien está viendo que el litio tiene un gran potencial para invertir a futuro y sacar dinero pronto”, aseguró.

Mine Crons está constituida por siete concesionarios de lotes mineros: tres de litio y cuatro de polimetálicos, que están ubicados en Sonora.

En 2015, Mine Crons fue creada en Hermosillo, Sonora, con el objetivo social de realizar todo tipo de actividades industriales o comerciales, profesionales o técnicas, de prestación de servicios relacionados con la industria minera, exploración y explotación de suelos y subsuelos, perforación industrial y perforación de pozos de agua y extracción de material.

Los fundadores de la minera de bajo costo fueron José de Jesús Netzahualcoyotl Soots López, presidente del consejo de administración, Martha Lizzeth Cruz Garza, tesorera y José Alberto Guerrero Luna, secretario.

El fundador de Mine Crons aseguró que debe prevalecer un nacionalismo en la industria y en el desarrollo de litio en México, porque existe el conocimiento y los ingenieros preparados para incursionar en la carrera del desarrollo de tecnologías limpias.

“Buscamos concientizar a México, de que los mexicanos vamos a revertir nuestra situación minera, en donde las principales mineras de Sonora son inmensas y todas son de extranjeros”, explicó el empresario.

Todo eso se da en momentos en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata de encontrar la ruta más adecuada para aprovechar los yacimientos de oro blanco de Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas.

Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía (SE), ha dicho que le propondrá al presidente de la República copiar el modelo de exploración y producción boliviano, ya que ha funcionado y da grandes ventajas para el Estado.

“Tuvimos una reunión en la cual estuvieron participando el senador de Morena, Alejandro Armenta y el diputado Iván Ayala, quienes han querido proponer algo en que la ventaja no quede en contra del Estado Mexicano”, señaló en su momento la funcionaria.

El plan es que “el Estado Mexicano copie un modelo, que ha funcionado (como el de Bolivia), donde el 51 por ciento está en manos del gobierno y el 49 por ciento en privados, este plan se le pondría en la mesa con la información que tenemos”, explicó Soots.

— ¿Cómo verías que México adopte el modelo boliviano para la extracción de litio en México?

— Bolivia es un éxito, ya que desarrollaron baterías de litio y en consecuencia autos eléctricos cuando era un país atrasado y de alguna forma tienen ya su modelo, como geólogo te digo que es muy diferente el litio en arcillas, al litio de los salares de Bolivia.

Los bolivianos se van a enfrentar con que aquí en México no hay información, así como tienen que decirnos, y no creo que lo hagan, cómo separar el litio de las arcillas y en un lugar donde no hay agua. Ellos tienen los procesos tipo playa, ya que ponen mucha agua en una planicie muy grande y mientras se deshidrata se va formando la sal de litio y cloruro de litio. Nosotros tenemos que pasar por algunos procesos químicos y todavía batallar con el agua, porque ya no hay en Sonora.

— ¿Es cierto que las reservas de litio mexicano están entre las 10 más grandes del mundo?

— Un lote de Mine Crons duraría en acabarse unos 80 años sacándole toneladas y toneladas de litio de día y noche. El otro lote es tres veces más grande a un promedio de mil toneladas diarias. Además de que tenemos un gran depósito de litio de los mejores del mundo, también es cierto que puede pasar de moda. O al menos encontrarse litio en otras condiciones o ser sustituido por otros minerales que acumulan energía eléctrica, así que es una carrera contra el tiempo.

— ¿Bacanora Lithium y Tesla te llegaron con ofertas en mano para comprarte las minas de litio de Mine Crons en Sonora ?

— Sí, hay ofertas, hasta de empresas de autos europeas, por comprar los lotes de las minas y no te digo las marcas, porque hay un compromiso de no divulgar información. Si logran controlar el litio las armadoras de autos tendrán una ventaja en la generación de los vehículos eléctricos y por eso los chinos de nuevo ya están adelantándose en la carrera.

— ¿Ya están sacando litio de las minas de Mine Crons?

— Tenemos cuantificados depósitos y estamos esperando los tiempos para sacar el litio en carbonato, que es el apto para las baterías o se procesa para venderse en forma mineral. Ahorita por las condiciones políticas lo mejor es esperar y ver qué decisión tomará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

— ¿Ya invirtieron en el desarrollo y exploración de sus lotes mineros en Sonora?

— Sí, invertimos mucho en exploraciones, en laboratorios, en barrenación y dejamos los proyectos esperando a las situaciones óptimas.

— ¿Mine Crons estaría esperando una legislación y las reglas claras por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República?

— Si hay una nacionalización esto pone nervioso a las inversiones y nosotros tenemos mucho que arriesgar, puesto que ya metimos todo y esperamos la determinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador si lo va a tomar como parte de mineral estratégico o energía estratégica.

— ¿Las minas de Mine Crons están enfrente de Bacanora Lithium?

— Sí. Bacanora Lithium nos rodea en dos lotes. Ellos fueron los primeros que iniciaron en el proceso y ganaron lotes para saber si tenían este tipo de arcillas, así es la minería. Normalmente haces los denuncios y después averiguas para que no pierdas la iniciativa o te vayas a meter donde está otro inversionista o concesionario tramitando.

— ¿Cuáles han sido los problemas a los que se han enfrentado en la Sierra de Sonora?

— Ya veníamos trabajando sobre los yacimientos de oro, plata, plomo, zinc, así como geólogos y compañías mineras, como Mine Crons, ya venían cuantificando las reservas en función de los nuevos precios de los metales y del interés de los inversionistas.

