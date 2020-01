El marketing del gatopardismo

Me divierte tanto que al inicio de año todos se reinventan y lanzan promesas que difícilmente cumplirán y no me refiero solo a las personas, sino también a las empresas que constantemente buscan diferenciarse con base a rediseñar o renombrar los conceptos y productos existentes y decoran con algunas luces para deslumbrar, pero en el fondo, todo sigue igual.