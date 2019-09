El modo oscuro llega a iOS13 y así puedes activarlo

La espera por la versión oficial del nuevo iOS 13 ha terminado, visto que Apple tiene previsto liberar la esperada actualización para el día de hoy, entre ellas el aclamado modo obscuro.

Para los que desean estar preparados y saber cómo poner en marcha la nueva función, estos son los pasos a seguir para activar velozmente el modo obscuro en iOS13.

1. Abra el Centro de control en su dispositivo iOS. Puede hacerlo deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio.

2. Toque y mantenga presionado el indicador de brillo hasta que se agrande.

En la parte inferior, toca Apariencia “Oscura” para encenderlo.

No obstante, si planea actualizar el sistema operativo móvil de su Apple, aquí hay algunas cosas que puede tener en cuenta.

Estas actualizaciones estarán disponibles para aquellos con un modelo de iPhone SE o posterior

