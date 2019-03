El nuevo vaso sustentable de Starbucks podría verse así

View this post on Instagram

El talento, la creatividad y el buen comer se conjugan en ‘Table’, la apuesta de @foodandwinees para hacerte vivir las experiencias gastronómicas más exclusivas en Latinoamérica. . Referentes internacionales de la cocina mexicana como Enrique Olvera, Ricardo Muñoz Zurita y Gerardo Vázquez Lugo y mentes gastronómicas de la talla de Toshi Narita y Jessica Koswlow te llevarán a recorrer tendencias culinarias como la comida vegana, la cocina fusión entre Japón y México o un comparativo entre dos de los ingredientes más alabados de la repostería: el chocolate y la vainilla. . Encuentra todos los detalles acerca de estas icónicas experiencias que podrás vivir en el corazón gastronómico de la Ciudad de México en el enlace que te dejamos en nuestra bio y en @foodandwinees. . Fotografías por: Juan Pablo Tavera (@juanpablo_tavera) | Food & Wine en Español. . #Polanco #Foodie #Polanco #Wine #Sibarita #Table #Gourmet #Exclusivo #Vinos #Gastronomía