El pacto de la moda: ¿Por qué era tan urgente?

¿Que une a la moda mas allá de tendencias, celebraciones y desfiles? ¿Que hace que grupos y marcas que compiten habitualmente, se pongan de acuerdo, firmen un pacto y establezcan un compromiso? Ha sido el medio ambiente. El llamado “fashion pact”, es el compromiso de los gigantes de la moda para auto-regularse y tomar medidas para reducir el impacto del sector en el medio ambiente.

¿Por qué este pacto era tan urgente? La industria de la moda es la segunda mas contaminante del mundo según todos los informes. Este dato nos impacta. Los vestidos que nos hacen soñar y los jeans que acumulamos en nuestros armarios son causa en su conjunto de muchos de los problemas medioambientales. Los problemas medioambientales que la industria acelera son a su vez amenazas para el crecimiento del sector. La publicación de la investigación de BCG , “The pulse of fashion” https://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf desvela y cuantifica estos datos. Ausencia de agua y de materias primas, … tendrán como consecuencia una ralentización del crecimiento. Si una camiseta necesita 15000 litros de agua para llegar a la estantería de una tienda, ¿cual es el limite que definen los recursos acuíferos finitos del planeta?

La globalización del sector hace imposible que las medidas individuales resuelvan el problema. La camisa que se vende en Paris, está hecha con algodón cultivado en EEUU que ha viajado a Asia para convertirse en hilo y mas tarde en tejido, que será teñido en China y confeccionado quizás en Europa. El sector se enfrenta a desafíos globales que exigen soluciones en común y con perspectivas de largo plazo. Lo que cada actor de la cada cadena haga de forma independiente, desconectada y cortoplacista, no basta para impulsar la sostenibilidad.

¿Por que ahora? Aprovechar la oportunidad de la reunión del G 7 en Biarritz ha sido la jugada maestra de Emmanuell Macron. Sabe como Napoleón que hay que crear el acontecimiento para centrar la atención “Il faut creer l´evenement”. Y así ha sido. Treinta empresas lideres de la moda se han reunido en el Eliseo por anticipado para poder presentar el pacto posteriormente a los jefes de estado del G7.

Los compromisos incluyen eliminar plásticos de un solo uso en 2030, cero emisiones netas en 2050, extracción sostenible de materias primas, prescindiendo de aquellas en los que esto no sea posible y el uso de energías renovables para todos los procesos productivos

Entre los treinta y dos empresas firmantes importante grupos franceses de referencia. El proceso se había iniciado varios meses antes cuando el residente francés pidió al presidente del grupo Kering, Pinault y propietario de Gucci, Yves Saint Laurent , FNAC o Puma, que liderara esta iniciativa. Se unieron también las francesas Carrefour o Galeries Lafayette. Burberry, Chanel, Hermes, Prada o Ralph Laurent entre las enseñas de lujo. Adidas o Nike junto con Puma entre las marcas del sector del calzado deportivo. H&M con varios programas de circularidad de moda es también firmante. Importante destacar la presencia de la española Inditex, líder mundial en la moda y que es el único español que ha firmado el pacto.

Sin embargo, destaca la ausencia del grupo LVMH. No porque no crea en la bondad de la iniciativa y en la necesidad de tomar medidas. Pero al que se le hace cuesta arriba unirse a lo que lidera su competidor mas feroz. Ojalá con el tiempo, el bien común se ponga por encima de la rivalidad del día a día. Y con el tiempo esto no sea solo un pacto de los europeos o marcas de EU y se extienda a las marcas mexicanas y a todo el sector textil que en México crece y prospera. Porque es urgente, es importante y es un problema global que exige liderazgo.

