El país no aguanta otro sexenio sin un acuerdo entre gobierno y empresas: ICC México

México “ya no aguanta otro sexenio de distanciamiento” con el gobierno federal porque las empresas no aprovechan totalmente el atractivo, las ventajas y bondades para invertir, aseguró Claus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC).

“El que no haya un acuerdo entre empresarios, el gobierno y las fuerzas políticas, el país no aguanta”, declaró.

El empresario presentó propuestas para el próximo gobierno de México, que tienen 5 ejes para generar condiciones que permitan un crecimiento sostenido y amigable con el medio ambiente.

“Estamos pasando por un momento complicado; tenemos la gran ventaja de estar al lado de la economía más importante, somos privilegiados por la cercanía con Estados Unidos y las empresas que están incorporadas al ICC consideran a los colaboradores como los mejores del mundo en creatividad y trabajadores”, comentó.

El presidente del organismo, que en México aglutina a 246 empresas internacionales y organizaciones empresariales, indicó que se tienen los ejes estratégicos en la innovación para todos, crecimiento verde incluyente, paz y prosperidad, financiamiento para el desarrollo y comercio e inversión.

Debe haber una reconciliación entre la IP y el gobierno

Agregó que a partir del resultado electoral del próximo 2 de junio se debe tener una reconciliación entre el sector privado y el gobierno para que la vida económica y social mejore en el territorio nacional.

Advirtió que si no hay un acuerdo con el siguiente gobierno, las próximas generaciones lo van a resentir de manera “muy fuerte” porque hay que apostarle a la educación, capacitación y dejar la improvisación para ser de las economías más importantes del mundo.

Von Wobeser destacó que “gane quien gane” la elección presidencial la organización trabajará para generar las mejores condiciones económicas, desde las mipymes hasta las grandes empresas.

El presidente del ICC México dijo que el documento con las propuestas fue entregado a los equipos de Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

El ICCM tiene agremiadas a 45 millones de empresas en 170 países y generan 1,000 millones de empleos.

