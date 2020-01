Parque temático de Nintendo abrirá antes de los Juegos Olímpicos de Tokio

El parque temático Super Nintendo World abrirá sus puertas en la ciudad de Osaka en verano, antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Thierry Coup, director de Universal Creative, mostró nuevos detalles del parque temático mediante un impresionante video, de acuerdo con Bloomberg.

Como parte de la presentación, el directivo mostró unas pulseras llamadas “Power Up Bands”, las cuales se sincronizarán con una aplicación para teléfonos celulares para recolectar monedas, competir con otros asistentes del parque y demás actividades.

La aplicación contará con un mapa del sitio al estilo de los juegos de Mario Bros. También se podrá crear un perfil y desbloquear logros, de acuerdo con

