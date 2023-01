El plan B electoral de AMLO nos está dejando en la calle: trabajadores del INE

La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como plan B, dejará sin empleo a 84.6% del personal que conforma el Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que equivale a que 2,175 personas, pese a que todas estas personas se encuentran en constante preparación para organizar elecciones locales y federales.

¿Quiénes son estas personas que podrían quedarse sin empleo? Forbes México habló con tres de ellos y esto fue lo que nos contaron.

Lee: Lorenzo Córdova ordena iniciar proceso para impugnar reforma electoral de AMLO

Francisco Plascencia lleva casi 30 años trabajando en diferentes cargos en el INE; ahora se encuentra como vocal del Registro Federal de Electores en el distrito 9 en Guadalajara, por lo que se encarga en actualizar el padrón electoral mediante programas tecnológicos.

Señala que trabajar en el órgano electoral le ha permitido mantener a su familia, pagar los estudios de sus cinco hijos, quienes ya son profesionistas, y especializarse en temas electorales, pues el INE constantemente lo evalúa.

“Casi 30 años en una institución, que en lo personal me ha permitido forjar un proyecto de vida, ser el sostén de una familia, que también me ha permitido darle estudio a mis cinco hijos. En el profesional, la trayectoria que he tenido en la institución me ha permitido conocer áreas, las entrañas de la institución”, comenta.

Sin embargo, menciona que le preocupa lo que pueda pasar una vez que entren en vigor las reformas que disminuyen la estructura del Sistema Profesional del INE, pues con ello se quedará sin empleo y asegura que difícilmente lo podrían contratar en otro lado, ya que tiene 71 años.

“Estoy en una edad en la que difícilmente podría encontrar trabajo en otro lado, cuando los 30 años de mi vida profesional las he dedicado a funciones electorales con un rigor profesional alto. Eso es lo difícil, lo complicado”, narra.

Comenta que el plan B de reforma electoral del presidente le genera incertidumbre: “estas modificaciones nos están dejando prácticamente en la calle, no hay una explicación clara sobre lo que se va a hacer”.

No te pierdas: Plan B electoral de AMLO dejará sin empleo a 84.6% de los trabajadores del INE

Tatyanna Oñate Garza ingresó en enero de 1993 al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE. Actualmente es vocal de Capacitación electoral y educación cívica, área donde realiza actividades con niños de 3 a los 17 años de edad para generar valores democráticos.

La servidora pública defiende a las personas que forman Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), el cual será reducido con la reforma electoral, pues asegura que estos trabajadores se encuentran en constante preparación y evaluación. Primero, deben pasar un programa de formación, similar a una carrera profesional en materia electoral.

“Tenemos que cubrir un cierto número de materias y esas materia deberlas aprobado con mínimo 7 de calificación y con eso se adquiere una titularidad y esa titularidad junto con haber vivido un proceso electoral se conforma esta parte de profesionalización de servicio. Para tener la titularidad me llevo cinco años, ya cuando se adquiere la titularidad, ya eres miembro de otra área del Servicio Profesional”, detalla.

Después de ello, los trabajadores deben seguir con cursos, talleres y actividades de formación para continuar con su preparación electoral, ya que así lo pide el estatuto del INE.

“Siempre esperamos que las reformas sean propositivas, que sean aspiracionales para mejorar, y en este caso creo que hay una regresión hacia los fines para lo que fue creado el Instituto y creo que esta reforma golpea mucho la parte de la funcionalidad del Instituto y permea los derechos del capital humano que trabaja en el INE”, señala.

Te puede interesar: PAN y PRD impugnan el plan B electoral de AMLO

Laura García es vocal de Organización electoral en la Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México. Entre las actividades que realiza está el implementar la preparación, desarrollo y evaluación del proceso electoral local y federal, así como la organización de las elecciones de dirigencias de partidos políticos, consultas populares y revocación de mandato.

Desde hace casi 33 años está en el INE, pues inició en 1990. Al igual que Francisco Plascencia y Tatyanna Oñate, participó en un curso de oposición para poder ingresar al cargo que actualmente y en el cual lleva 23 años; aseguró que en esto no existe el nepotismo.

“Nos seguimos preparando todavía, incluso estamos sujetos a una evaluación que es anual y a una evaluación anual de desempeño. Presentamos exámenes, hacemos cursos, nos actualizamos. El Servicio Civil de Carrera nos establece que si reprobaste una materia, examen o módulo, tienes oportunidad en tres ocasiones y si a la tercera repruebas, estás fuera del Servicio, y no hay de que ‘conozco al consejero'”, señala.

Además, critica la reforma electoral del mandatario federal, pues señala que son demasiadas las actividades que se deben realizar en el INE, por lo que consideró que si se reduce el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), a quienes queden no les alcanzará el tiempo para realizarlas.

“Al juntar las actividades de cinco personas en una sola, pues para empezar son muchísimas las actividades para realizar y creo que no les alcanzaría la vida. En un proceso electoral estamos sujetos a un horario de trabajo fuerte y las actividades tienen que salir. Inclusive nos olvidamos de la familia, porque necesitamos estar más tiempo en los centros de trabajo, porque las actividades lo requieren”, expresa García.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado