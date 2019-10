El Premio Nobel de Química, para los creadores de las baterías de celular

Notimex.- La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió hoy el Premio Nobel de Química 2019 al estadunidense John B. Goodenough, al británico Stanley Whittingham y al japonés Akira Yoshino, por desarrollar la batería recargable de iones de litio.

Esto revolucionó la vida de los seres humanos ya que permitió el desarrollo de celulares, laptops y demás implementos inalámbricos.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

